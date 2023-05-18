قائمة بأحدث أسعار سيارات جاك المطروحة في مصر.. صور

شهدت قائمة سيارات شركة جاك الصينية المقدمة بالسوق المصري، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، ومنها السيارة الرياضية JS3 التي ارتفعت أسعارها بقيمة 50 ألف جنيه، كما ارتفعت أيضا أسعار السيارة J7 من فئة السيدان بقيمة بلغت 50 ألف جنيه.

وتضمنت قائمة الزيادات السعرية النسخة الرياضية JS4 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث شهدت تلك النسخة زيادة قدرها 50 ألف جنيه أيضا، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بأحدث اسعار سيارات جاك المطروحة في مصر موديل 2022

أحدث اسعار سيارات جاك المطروحة في مصر

1 – جاك JS3

تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 إلى 180 كم/ساعة، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة بلغت 118 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي CVT يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

تقدم الفئة الوحيدة المتوافرة داخل السوق المصري بقيمة قدرها 679.900 ألف جنيه بدلاً من 629.900 ألف جنيه للفئة سمارت.

أحدث اسعار سيارات جاك المطروحة في مصر

2 – جاك JS4

تحتوي سيارة جاك JS4 على محرك 1500 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء "جر أمامي".

الفئة الاولى بسعر 759.900 ألف جنيه بدلاً من 709.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 809.900 ألف جنيه بدلاً من 759.900 ألف جنيه.

أحدث اسعار سيارات جاك المطروحة في مصر

3 – جاك J7

تستخدم السيارة جاك J7 محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة قدرها 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات CVT اوتوماتيك، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية.

الفئة الاولى بسعر 769.900 ألف جنيه بدلاً من 719.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 799.900 ألف جنيه بدلاً من 749.900 ألف جنيه.