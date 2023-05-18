عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قائمة بأحدث أسعار سيارات جاك المطروحة في مصر.. صور

قائمة بأحدث اسعار
قائمة بأحدث اسعار سيارات جاك المطروحة في مصر

شهدت قائمة سيارات شركة جاك الصينية المقدمة بالسوق المصري، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، ومنها السيارة الرياضية  JS3 التي ارتفعت أسعارها بقيمة 50 ألف جنيه، كما ارتفعت أيضا أسعار السيارة J7 من فئة السيدان بقيمة بلغت 50 ألف جنيه.

أحدث أسعار جاك JS4 في مصر بعد التعديل الجديد .. صور

50 ألف جنيه .. أسعار جاك JS3 "الجديدة" أرخص سيارة كروس أوفر

وتضمنت قائمة الزيادات السعرية النسخة الرياضية JS4 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث شهدت تلك النسخة زيادة قدرها 50 ألف جنيه أيضا، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بأحدث اسعار سيارات جاك المطروحة في مصر موديل 2022 

أحدث اسعار سيارات جاك المطروحة في مصر 

1 – جاك JS3

 

تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 إلى 180 كم/ساعة، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة بلغت 118 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي CVT يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

 

تقدم الفئة الوحيدة المتوافرة داخل السوق المصري بقيمة قدرها 679.900 ألف جنيه بدلاً من 629.900 ألف جنيه للفئة سمارت.

أحدث اسعار سيارات جاك المطروحة في مصر 

2 – جاك JS4

 

تحتوي سيارة جاك JS4 على محرك 1500 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء "جر أمامي".

 

الفئة الاولى بسعر 759.900 ألف جنيه بدلاً من 709.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 809.900 ألف جنيه بدلاً من 759.900 ألف جنيه.

أحدث اسعار سيارات جاك المطروحة في مصر 

3 – جاك J7

 

تستخدم السيارة جاك J7 محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة قدرها 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات CVT اوتوماتيك، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية.

 

الفئة الاولى بسعر 769.900 ألف جنيه بدلاً من 719.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 799.900 ألف جنيه بدلاً من 749.900 ألف جنيه.

جاك JS3 JS4 SUV أحدث اسعار سيارات جاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات "سوزوكي اسبريسو" ارخص سيارة في مصر |صور

تشبه مازيراتي .. السعر الجديد لـ جاك J7 بالسوق المصري

تعود بـ 4 فئات جديدة.. أسعار بيستون B70 موديل 2023 |صور

مرسيدس SL 63 AMG تحصل على ترقيات جديدة عالية الأداء .. صور

الاسعار الجديدة لـ بيستون T33 موديل 2023 .. صور

أحدث أسعار جاك JS4 في مصر بعد التعديل الجديد .. صور

أسرع 5 سيارات موديل 2023 في السوق السعودي |صور

بمظهر رياضي .. سعر وموصفات رينو ستيب واي 2023 في مصر

ترشيحاتنا

مجموعة الموت|رسالة تحذيرية من بركات بشأن مشاركة الزمالك في البطولة العربية

سد النهضة.. متحدث الرئاسة: مصر لا تفريط في حقها

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لدواوين عدد من الوزارات..الاثنين

سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

الأغلى في العالم.. فنجان قهوة يبكي متناوليه.. اعرف القصة؟

مين الأجمل.. شاهد| منى زكي بنفس فستان سعاد حسني تثير الجدل بالفيسبوك

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ