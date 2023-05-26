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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسرع في العالم.. اسبارك أويل الكهربائية تدخل موسوعة جينيس| شاهد

أسبارك أويل
أسبارك أويل

ربما سمعت عن أسبارك أويل من قبل، إنها سيارة خارقة كهربائية بالكامل تم إنتاجها في اليابان، وقد سجلت فقط رقمين قياسيين في السرعة الكهربائية هذا الأسبوع، مع سرعات قصوى لا تزيد عن 200 ميل في الساعة.

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 أسبارك أويل

تقول أسبارك إن البومة رباعية المحركات التي تبلغ قوتها 1980 حصانًا والتي تمتلك أيضًا عزم دوران يصل إلى 1475 رطلاً، قادرة على الانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.72 ثانية فقط ، وهو أسرع من طراز تسلا Model S Plaid و ريماك ريفيرا.

 

سجل ريماك ريفيرا للتو 23 رقماً قياسياً جديداً على الأقل، بما في ذلك سباق 1.74 ثانية من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة، تبلغ سرعة البومة القصوى 260 ميلاً في الساعة.

 أسبارك أويل

تستخدم أسبارك أويل حزمة بطارية 64 كيلو وات في الساعة للحصول على حوالي 250 ميلاً من نطاق القيادة، ويستغرق إعادة الشحن حوالي 40 دقيقة فقط.

 

حدثت سباقات البومة الأخيرة في شمال إنجلترا، في Alivington Airfield، تم منح السيارة الكهربائية رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لامتلاكها أسرع متوسط سرعة مسجلة على الإطلاق لسيارة كهربائية على مدى تمريرات ثمانية وربع ميل.

 

في سباق الميل الثامن، بلغ متوسط سرعة أسبارك أويل نحو 309.02 كيلومتر في الساعة أو 192.02 ميل في الساعة، وذلك على مدى ربع ميل، كان متوسط سرعة السيارة الخارقة الكهربائية أسرع من 318.85 كم / ساعة أو 198.12 ميلاً في الساعة.

 

وفقًا لرويترز عبر Autoblog ، تعمل أسبارك على تطوير سيارة أويل الكهربائية الخارقة منذ عام 2015، ولدى الشركة أكثر من 3500 موظف و25 مكتبًا عالميًا، على الرغم من أن مقرها الرئيسي في أوساكا، اليابان.

 أسبارك أويل

سيتم إنتاج 50 نسخة فقط من السيارة أسبارك أويل، وسيبلغ سعرها نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني، وتخطط الشركة لبدء عمليات التسليم في وقت لاحق في عام 2023.

 

على الرغم من أن أويل قد سجل الرقم القياسي لأسرع متوسط سرعة على مدى ربع ميل، إلا أن ريماك نيفيرا لا تزال تحتفظ بالسجل باعتبارها أسرع سيارة إنتاج كهربائية في ربع ميل، والذي انطلق في 8.582 ثانية فقط.

 

تحمل نيفيرا أيضًا الرقم القياسي لأعلى سرعة قصوى تم تسجيلها على الإطلاق لـسيارة كهربائية، وذلك عند 258 ميل في الساعة.

اسبارك أويل اليابان تسلا ريماك ريفيرا

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