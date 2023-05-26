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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احتراق مرسيدس AMG One الأقوى في تاريخ الشركة| صور

صدى البلد

بعد تأجيلها لعدة سنوات بسبب عقبات التطوير، دخلت AMG One الإنتاج أخيرًا في أغسطس 2022، والخطة الحالية هي تصنيع 275 سيارة منها، ولكن سيتعين على مرسيدس تجميع سيارة إضافية لأن إحدى السيارات الخارقة قد هلكت للأسف قبل تسليمها إلى صاحبها.  

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AMG One

تُظهر الصور التي حصلت عليها The Sun الآثار الصادمة بعد أن التهم اللهب السيارة التي تعمل بمحرك فورمولا وان.

 

قالت مرسيدس للصحيفة البريطانية إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن البطارية كانت السبب، لكن آخرين يزعمون أن الحريق بدأ بالفعل من مكابح السيارة التي كانت تكبح الوحش الذي يبلغ قوته 1049 حصانًا. 

AMG One

وقع الحادث في 17 مايو في حوالي الساعة 5 صباحًا على الطريق السريع M6 في ستافوردشاير، وهرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث ، لكن بعد فوات الأوان لأن AMG One قد احترقت بالفعل، ونظرًا لعدم وجود أي شخص بداخلها ، كانت الضحية الوحيدة هي السيارة الخارقة العاجزة مع محركها الهجين V6سعة 1.6 لتر.

AMG One

 

تجدر الإشارة إلى أن المحرك شديد التعقيد يتم تجميعه في المملكة المتحدة في مجموعة نقل الحركة Mercedes ‑ AMG High Performance Powertrains حيث يتم تصنيع محركات F1 أيضًا. 

AMG One

يتم التجميع النهائي في كوفنتري في منشأة مخصصة تعمل فيها النجمة ثلاثية الرؤوس مع Multimatic، وتتضمن العملية أيضًا اختبار السيارة على مسار قريب للحصول على ختم موافقة من سائق اختبار المصنع.

AMG One

يتم تزويد السيارة بحماية النقل المناسبة ويتم نقلها في شاحنة مغلقة إلى مقر Mercedes-AMG الرئيسي في أفالترباخ" حيث يتم التسليم.

mercedes amg The Sun AMG One Mercedes-AMG

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