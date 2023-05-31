تحت 600 ألف جنيه| سيارات مميزة 2023 متوافرة الاَن

يوجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، وتتنوع تلك الإصدارات بفئاتها سواء كنات سيدان أو هاتشباك أو كروس أوفر، وذلك لأتاحه جميع فئات السيارات بطرازاتها الجديدة أمام المواطنين المصريين لاختيار السيارة الأنسب لهم ولاحتياجاتهم .

يقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات لا تتخطي أسعارهم 600 ألف جنيه، ومنهم سيارة بى واى دى‬ F3 ، نيسان صني .

1- بى واى دى‬ F3

تستخدم سيارة بى واى دى‬ F3 الجديدة ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج السيارة 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتخرج قوة 108 حصان، وتصل سرعة سيارة بى واى دى‬ F3 القصوى الي 180 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

بى واى دى‬ F3 موديل 2023

سعر الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 وصل الي 400 ألف جنيه، و الفئة الثانية تباع بسعر 450 ألف جنيه .

2- نيسان صنى

تتسارع سيارة نيسان صنى السيدان من 0-100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتستهلك السيارة 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركه الذي يصل سعته الي 1500 سي سين وتنتج قوة 108 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقود سيارة نيسان صني الي 41 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 134 نيوتن/متر.

صنى موديل 2023 السيدان

تباع سيارة نيسان صنى موديل 2023 السيدان بسعر 398 ألف جنيه للفئة الأولي، و 429 الف جنيه للفئة الثانية، و 450 ألف جنيه للفئة الثالثة، و464 ألف جنيه للفئة الرابعة .

3- ميتسوبيشي اتراج

تحتوي سيارة ميتسوبيشي اتراج السيدان موديل 2023 علي محرك سعة 1200 سي سي، 3 سلندر، ينتج قوة 76 حصان، وتخرج سيارة ميتسوبيشي اتراج عزم أقصي للدوران يصل الي 100 نيوتن/متر، مقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

تتوافر سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بفئة واحدة يبلغ سعرها 465 ألف جنيه .

4- شيري اريزو 5

تصل سرعة سيارة شيري اريزو 5 القصوى الي 180 كم/ساعة، وذلك بسبب محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع شيري اريزو 5 من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم أقصي للدوران 141 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 48 لتر .

شيرى اريزو 5 موديل 2023 السيدان

يبدأ سعر سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 السيدان في سوق السيارات المصري من 415 ألف جنيه، ويصل الي 480 ألف جنيه .

5- رينو سانديرو

تصل سرعة سيارة رينو سانديرو الهاتشباك القصوى الي 175 كم/ساعة، وتخرج قوة 110 حصان، وبها عبلة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم أقصي للدوران 148 نيوتن/متر، بفضل محركها الذي يصل سعته الي 1600 سي سي، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.3 ثانية، وتحتاج من الوقود الي 7.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ن ويصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر .

رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2023

سعر الفئة الأولي من سيارة رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2023 يبدأ من 635 ألف جنيه ، ويرتفع ليصل الي 645 ألف جنيه للفئة الثانية .