شاهد| لانسر ايفوليوشن X بتصميم تخيلي لأول مرة

توقف إنتاج سيارة ميتسوبيشي لانسر في العديد من الدول منذ عدة سنوات، ونالت ميتسوبيشي لانسر مكانة كبيرة عالميا بين أصحاب السيارات والراغبين في شراء سيارات ذات تصميم مميز، وقوة فريده .

تصميم تخيلي لـ سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو

مازال إنتاج سيارة ميتسوبيشي لانسر السيدان مستمر في الكثير من أسواق السيارات ومنها السوق الأسيوي، وتتوافر أيضا في السوق التايواني باسم " جراند لانسر"، وتعتمد سيارة جراند لانسر علي منصة GS، وتشبه سيارة ميتسوبيشي لانسر التي أنتجت ما بين عامي 2007 و 2017 .

تعتبر سيارة ميتسوبيشي لانسر ايفوليوشن X اليابانية التي خرجت منها أخر سيارة من خطوط الإنتاج في النصف الأول من عام 2016، وهي نسخي عالية الأداء من سيارة ميتسوبيشي لانسر ولكن تم تطويرها باستخدام خبرة ميتسوبيشي في الرالي .



تصميم تخيلي لـ سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو

اطلقت شركة ميتسوبيشي اليابانية سيارة خاصة من ميتسوبيشي لانسر تسمي لانسر EVO X Final Edition، وكانت تعمل بقوة 291 حصان، وتنتج عزم أقصي للدوران 406 نيوتن/متر، وانتج من تلك السيارة 1000 نسخة فقط وبيعت بالكامل في اليابان.

تصميم تخيلي لـ سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو

وجدير بالذكر أن الكثيرين لا يتوقعوا حتي الآن انتهاء اسم سيارة ميتسوبيشي لانسر من الأسواق، وقام بعض المصممين بتخيل سيارة ميتسوبيشي لانسر ايفوليوشن X الجديدة في حال أطلاقها من قبل الشركة، حيث تظهر إيفو في التصميم التخيلي بشاسيه رائع ، ونظام دفع رباعي ، ومحرك قوي .