بسبب عيب محتمل .. استدعاء مجاني لبعض سيارات اكسابندر موديل 2019 و 2020

كشف وكيل شركة ميتسوبيشي في مصر عبر صفحته الرسمية على موقع FACEBOOK، عن حملة استدعاء مجانية للنسخة اكسابندر الشهيرة، تتضمن موديلات 2019 و 2020، ويرجع هذا السبب لمراجعة وفحص مضخة الوقود للموديلات المذكورة.

ميتسوبيشي اكسابندر

ويمكن تسجيل رقم الشاسية المكون من 17 رقم والتواصل مع الشركة للتأكد من كون السيارة تتضمن الاستدعاء أم لا، وفي حال ثبوت العطل سيتم تغيرها بشكل مجاني، وعليه يتم الاطمئنان على سلامة عمل مضخة الوقود.

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر

تعمل السيارة ميتسوبيشي اكسابندر بمحرك 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية بلغت 104 حصانا، بالاضافة إلى 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 سرعات "دفع أمامي".

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر

- الطول الكلي 4475 مم.

- العرض الكلي 1750 مم.

- الارتفاع الكلي 1700 مم.

- قاعدة العجلات 2775 مم.

الخلوص الارضي 170 مم.