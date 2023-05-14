ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك 2023 بـ 480 ألف جنيه

شهد سوق السيارات العالمي خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات، حيث أثرت تلك الأزمات علي مبيعات السيارات الجديدة مويل 2023، وتراجعت مقارنة بـ مبيعات السيارات خلال عام 2022.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 الهاتشباك

رغم ذلك قام مصنعي السيارات الجديدة بإصدار السيارات الجديدة موديل 2023 ولكن بأعداد قليلة، ويرجع ذلك أيضا إلي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة، ورغم ذلك قدم الصانع الياباني الكثير من الطرازات الجديدة موديل 2023، ومنها سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، وتنتمي ميراج الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.

مواصفات الأمان بـ ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك

تحتوي سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 علي الكثير من مميزات السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وأحزمة أمان، ومصابيح ضباب أمامية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب.

مقصورة ميتسوبيشي ميراج

مقصورة ميتسوبيشي ميراج 2023 الهاتشباك

زودت مقصورة سيارة ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك بالعديد من التكنولوجيات المتقدمة منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، و مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وباور ستيرنج، وتكييف أوتوماتيك، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة.

محرك ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

تحتوي سيارة ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك علي محرك سعه 1200 سي سي، يعطي عزم أقصي للدوران 100 نيوتن/متر، وقوة 76 حصان، وبالإضافة الي أن سيارة ميتسوبيشي ميراج تصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.

سعر ميتسوبيشي ميراج

ميراج موديل 2023 الهاتشباك

تتوافر سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 الهاتشباك داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بفئه واحدة يصل سعرها الي 480 ألف جنيه.