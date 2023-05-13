تحديث جديد في أسعار ميتسوبيشي ميراج 2023 .. لمحبي الهاتشباك

شهدت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، زيادة سعرية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة بلغت 20 الف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري، عن هذه النسخة التي تنتمي لعائلة الهاتشباك.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

اعرف احدث اسعار السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 في السوق المصري واهم مواصفاتها الفنية.

تحتوي السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 على نظام التحكم النشط بالثبات، و نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرمل EBD، ومانع الانغلاق ABS، وعدد 2 وسائد هوائية أمامية، ونظام الحماية من السرقة ومانع التشغيل، بالاضافة إلى متابعة ضغط الاطارات، والمساعدة على تجاوز المرتفعات.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 4 زجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي، ومكيف هواء يدوي، ومقود حركة قابل للامالة والتعديل، وهيكل خارجي هاتشباك، مع مصابيح حادة المظهر، وشبكة مامية عصرية، وجنط رياضي، وطول كل يبلغ 3845 مم، و 1665 مم للعرض الكلي.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتمتلك السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء "جر امامي"، مدعوم بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، 3 سلندر، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 76 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

الاسعار الجديدة لسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 في مصر

ارتفعت اسعار السيارة بقيمة سعرية بلغت 20 الف جنيه، ليرتفع سعر السيارة الرسمي من 460 ألف جنيه إلى 480 الف جنيه.