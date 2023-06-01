طريقة عمل كيكة جوز الهند.. حلوى المناسبات السعيدة

تعد كيكة جوز الهند من أجمل الوصفات وتمتاز بسهولة وسرعة تحضيرها ومذاقها اللذيذ، يتم تقديمها في المناسبات والأعياد، ويتميز الكيك بطعمه الهش الذي يفضله الكبار والصغار، ويرغبون دائماً في تناوله دائما.

وتوجد نكهات كثيرة للكيك وكل نوع يختلف من حيث المذاق والطعم والرائحة، ويعد كيك جوز الهند من أشهى أنواع الكيك المفضلة، لذلك سوف نقدم لكى طريقة عمل كيك جوز الهند بطريقة سهلة وسريعة .

المقادير

1 كوب دقيق

كوب جوز هند

كوب زبادي

1 كوب سكر

نصف كوب زبدة لينة

3 بيضة

1 معلقة صغيرة ملح

معلقة صغيرة بيكينج باودر

معلقة صغيرة بيكينج صودا

1 معلقة صغيرة فانيليا سائلة

شربات ساخن

جوز هند للتزيين

خطوات التحضير:

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن الصينية بالزبدة، ثم يوضع السكر في العجان الكهربائي، ويضاف إليه الزبدة، ويخلط جيداً.



يضاف البيض ، مع إضافة الفانيلياو الزبادي، ويخلط مرة أخرى،ثم يضاف الدقيق وجوز الهند والبيكينج باودر والبيكينج صودا والملح، وتخلط جميع المكونات حتى تتجانس ،يصب الخليط في الصينية، وتدخل الفرن لمدة 35 دقيقة وحتى تنضج،ثم تخرج الكيكة من الفرن ويصب عليها الشربات الساخن.



تزين بجوز الهند، وتترك لتبرد.



تقطع، وتقدم مع المشروب المفضل.