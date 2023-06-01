رئيس مدينة الحسنة بشمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالقرى

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، مقار لجان الشهادة الأزهرية بقريتي ( أم شيحان _ الجفجافه ).. حيث تمت متابعة مدي جاهزية مقرات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، وتأمين مستلزمات ومتطلبات العملية الإمتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة داخل اللجان .

يأتي ذلك تتفيذا لقرارات الإجتماع المنعقد بديوان عام محافظة شمال سيناء، برئاسة العميد أسامة الغندور ، بشأن بحث الإستعدادات اللازمه لإمتحانات الثانوية الأزهرية.

مركز توزيع الأسئلة :

وقد تم زيارة اللجنة الأولي المعهد الديني ، وتضم قرية أم شيحان والمنبطح، واللجنة الثانية المعهد الديني بقرية الجفجافة.. حيث تابع خلال الزيارة مراكز توزيع الأسئلة للوقوف على مدي جاهزيتها ومتابعه أعمال التطهير والتأمين،كما تابع ايضا مواقع المدارس واللجان واحتياجاتها المختلفة.

ووجه بتوفير كل ما يلزم من متطلبات والعمل علي توفير المياه اللازمه والإنارة المناسبة داخل وخارج محيط اللجان ، مشددا علي ضرورة الحرص والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وتوفير سبل الراحه للطلاب.

وكذلك تجهيز استراحات الملاحظين بكافة سبل المعيشة ، وضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ .

مع ضرورة توفير الإسعافات الأولية اللازمه للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي والاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم داخل اللجان وحولها وإزالة أي إشغالات قد تعتبر عائقآ أمام سير الامتحانات في هدوء وانتظام لتوفير الجو الصحي والملائم لأداء الإمتحان.