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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يزور ملاحظي الدبلومات الفنية المصابين جراء انقلاب سيارتهم

زيارة مصابي الدبلومات
زيارة مصابي الدبلومات الفنية بمستشفى العريش

قام اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء ، يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، بزيارة المصابين في حاث انقلاب سيارة ملاكي تقل ملاحظين للدبلومات الفنية.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد منصور مدير عام مستشفى العريش العام.


وقال رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، إن المحافظ وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين داخل المستشفى، وتوفير كافة احتياجاتهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

سبيكة :


من جانبه قال حمزة رضوان، إن الملاحظين كانوا في طريقهم من العريش محل إقامتهم الي لجان مدرسة بئر العبد الصناعية، مدرسة محمود حسن الثانوية بنات، مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة، بإدارة بئر العبد التعليمية، حيث انقلبت السيارة التي يستقلونها في منطقة سبيكة.

وأضاف الدكتور أحمد منصور أن المصابين كلا من : هدي أمين عبد المجيد، ومحمد حسين حسن، وابتسام ابراهيم محمود، وعلياء محمود ابراهيم، وحالتهم مستقره بعد حجزهم بالمستشفي تحت الملاحظة الطبية.

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تعليم شمال سيناء يعلن جاهزية المدارس واللجان لامتحانات الثانوية العامة

العريش مصابي مستشفي الدبلومات الفنية

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