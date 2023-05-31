تعليم شمال سيناء يعلن جاهزية المدارس واللجان لامتحانات الثانوية العامة

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، محافظة شمال سيناء، على جاهزية جميع المدارس واللجان لامتحانات الثانوية العامة ، لافتا إلى أن الامتحانات ورقية بنظام البابل شيت، وأن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 3824 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 15 لجنة بواقع : 7 لجان بالعريش ، 3 لجان بالشيخ زويد ، ، 5 لجان ببئر العبد .

وأعلن رضوان، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع التموين والصحة والكهرباء والمياه، لتوفير احتياجات الامتحانات والتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء لتأمين اللجان .

١٢ يونيو :

وأشار الى أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اعتبارا من يوم 12 يونيو المقبل ولمدة يومين بالنسبة للمواد التي لا تضاف الى المجموع ، على أن تستأنف من يوم 18 يونيو المقبل لاستكمال الامتحانات للمواد الأساسية حتى يوم 13 يوليو المقبل يتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك .

الثانوية الأزهرية

من جانبه، أكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، أن هناك عدد 7 لجان للامتحانات موزعة بواقع لجنتين بالعريش ولجنة ببئر العبد ولجنة بالشيخ زويد ولجنة برابعة ولجنة بأم شيحان ولجنة بالجفجافة بوسط سيناء، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 536 طالبا وطالبة (318 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و218 طالبا وطالبة فى القسم العلمي)، مشيرا الى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الاجابة.

وأعلن أنه سيتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، مشيرا الى بدء الامتحانات اعتبارا من يوم 3 يونيو المقبل، وتستمر حتى 12 يوليو القادم .

