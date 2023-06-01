جامعة بني سويف التكنولوجية تستقبل وفدًا من إحدى الشركات لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية وفد من شركة آفاق لبحث التعاون المشترك، بحضور الدكتور جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نجيب الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون التدريب والصناعة، والدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتضمن اللقاء استعراض التطوير التكنولوجي بتقنية الواقع الافتراضي (VR)، وتقنية الواقع المعزز (AR) من خلال عرض تقديمي تضمن تعريف التطوير التكنولوجي والواقع الافتراضي، وإمكانية تطوير المدخل الرئيسي بالتكنولوجيا المناسبة لعرض امكانيات وخدمات الجامعة، والتطوير التكنولوجي للمعامل وبحث تحويلها إلى معامل رقمية بتقنية الواقع الافتراضي (VR)، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي للكتب لتشمل تقنية الواقع المعزز (AR).

من جانبه أكد الدكتور خضر على أهمية التطوير التكنولوجي في مجال البحث العلمي والأكاديمي وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتنمية الوعي والتي تتضمن أن تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمى ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار فى الموارد البشرية وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.