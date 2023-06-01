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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقدم للمدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا لأبناء بني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أعلنت  المدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا عن فتح باب القبول لدفعة جديدة بالمراحل التعليمية (الإعدادي- الثانوي) للعام الدراسي 2023/2024م،حيث يبدأ بيع الملفات اعتبارا من 27/5/2023 حتى 16/7/2023م بمقر المدرسة وبمكاتب المستشارين العسكريين  بمحافظات ( المنيا - بنى سويف – الفيوم ).

الشروط العامة للالتحاق:
-التخصصات الرياضية المطلوبة (ألعاب القوى - المصارعة - الملاكمة - رفع الأثقال - الدراجات - جودو - كونغ فو) لطلاب جميع المراحل الدراسية ويتم اختبار الطالب مهارياً في التخصص الذي يختاره.

-تقبل المدرسة الطلبة بالمراحل الدراسية (الإعدادي - الثانوي) من الذكور فقط

-الالتزام بشرط المجموع الدراسي المحدد للقبول بالمرحلة الثانوية بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية لنفس العام طبقاً لشروط إدارة المنيا التعليمية للعام الدراسي الحالي.

-حصول الطالب على بطولة المنطقة بالنسبة للمتقدمين للالتحاق (بالمرحلة الإعدادية) كشرطا تفضيلي وحصول الطالب على بطولة الجمهورية (المركز من الأول إلى الثالث) بالنسبة للمتقدمين للالتحاق (بالمرحلة الثانوية) كشرط أساسي مع تقديم إفادة معتمدة من المنطقة للمرحلة الإعدادية واتحاد اللعبة بالإنجاز الحاصل عليه للمرحلة الثانوية

-استيفاء واستكمال جميع الأوراق والمستندات والأختام المطلوبة بملف الطالب كشرط أساسي لاستلام الملف

-اجتياز الاختبارات (الطبية - العمية - البدنية - المهارية - النفسية - كشف الهيئة)

مميزات  الدراسة بالمدرسة:
-يحصل الطالب على الزي المدرسي الصيفي والشتوي مجانا.

-يحصل الطالب على الرعاية الطبية الشاملة بصفة دورية ويعالج في أي مستشفى خاضعة للقوات المسلحة مجانا

-يحصل الطالب على مكافاة مادية أو عينية عند حصوله على بطوله رياضية.

-تسهم المدرسة في حصول الطالب على درجة التفوق الرياضي التي تضاف إلى المجموع الكلي.تهيئ المدرسة الطالب رياضيا حتى يستطيع الانتحاق بإحدى الكليات العسكرية أو الرياضية.

-لخريجي المدرسة العسكرية (الأفضلية) في حالة التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية.

-لا يزيد عدد الطلاب في الفصل عن (20) طالب وهذا يساعد الطالب على التركيز والاستيعاب بطريقة سريعة مما يؤدي الى تفوقهم وعدم لجونهم لأخذ دروس خصوصية.

-وجود نخبة متميزة من المعلمين بالمدرسة في جميع التخصصات يقومون بالاستذكار الليلي مع الطالب

-لا توجد مصاريف إضافية نظير كل هذه المميزات سوى المصروفات المدرسية العادية للمدارس الرسمية

طلبات تقدم مع الملف:
ـــــ القيد العائلي للوالد (السجل المدني) (حديث) + (2) صورة مع كتابة اسم ولي الامر ورقم التليفون والعنوان علي الأصل و (2) صورة

ـــــــ صحيفة حالة جنائية (ولي الأمر) (قسم الشرطة) (حديث) + عدد (2) صورة مع كتابة اسم ولي الأمر ورقم التليفون والعنوان على الأصل و (2) صورة

ــــ عدد (6) صورة بطاقة شخصية للوالد + عدد (6) صورة بطاقة شخصية للوالدة مع كتابة اسم ولي الأمر و رقم التليفون والعنوان على جميع الصور

ـــــــ التليفون والعنوان على جميع الصور عدد (2) اصل شهادة ميلاد حديثة للطالب + عدد (4) صورة مع كتابة اسم ولي الامر و رقم التليفون والعنوان على الــ(2) أصل و (4) صورة

ـــــــ شهادة صحية للطالب بخلوه من الأمراض من مستشفي حكومي مختوم بختم شعار الجمهورية

ـــــ ملء واستيفاء  جميع بيانات الملف من صفحة رقم (1) إلى صفحة رقم (2) بالكامل

ـــــ صفحة رقم (3) توقيع عدد (2) موظفين مصلحة حكومية + ختم شعار الجمهورية + الإقرار الخارجي الملحق بالملف

ــــــ عدد (16) صورة شخصية للطالب (4X6) + صورة كاملة بطول الطالب (15×10) + صورة عائلية للطالب والأم والأب (15×10) خلفية بيضاء لجميع الصور (في حالة الانفصال أو الوفاة مع ولي الأمر

ـــــ صفحة رقم (1009) بيان الحالة الوظيفية مختوم بختم شعار الجمهورية أو )برينت تأمينات) مختوم بختم شعار الجمهورية

ـــــــ في حالة العمل بالخارج : 2 صورة من جواز السفر (صفحة البيانات الشخصية / صفحة ختم الخروج والدخول / 2 صورة من تصريح السفر + 2 صورة من عقد العمل الساري / 2 صورة من الأقامة بالخارج /أصل توكيل رسمي من الأب بالتقديم للمدارس العسكرية الرياضية + 2 صورة

ــــ صفحة رقم (12) ختم شعار الجمهورية من المدرسة أو الإدارة التعليمية

ــــــ صفحة رقم (18) بيان نجاح للطالب مختوم بختم شعار الجمهورية (السنة الدراسية الحالية)

ــــــ في حالة إنفصال الوالدين مطلوب )أصل قسيمة الطلاق + عدد (4) صور + أصل الولاية التعليمية + (4) صور منها

ــــــ كتابة )الأسم - العنوان - رقم التليفون) بخط واضح أعلي صفحات   (2،3،4، 5، 13، 32)  

ـــــ التأكيد علي كتابة الصفحة رقم (27 ) كارت كشف المقابلة الشخصية

ـــــ في حالة الوفاة : أصل شهادة الوفاة + 4 صورة / اصل قرار الوصاية + 4صورة

للاستعلام:  
إدارة المدرسة العسكرية الرياضية بمحافظة المنيا /مدينة المنيا الجديدة شرق النيل حي الجامعات تليفون 2110311/086
يتم قبول الملفات بمقر المدرسة بمحافظة المنيا ، اعتباراً من  يوم 3/6/2023 حتى 18/7/2023م ، وقد تحدد ثمن الملف بــ 400 جنيهاً "ملحق به شروط القبول وكافة المستندات المطلوب استيفاؤها ".
 

بني سويف جميع المراحل الدراسية بطولة الجمهورية المراحل التعليمية المدرسة العسكرية المستندات المطلوب

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