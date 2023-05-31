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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مع وكيل الوزارة تجهيزات 14 استراحة للمشاركين والقائمين على امتحانات الثانوية العامة

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم الإجراءات التي تقوم بها المديرية، لتجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، استعدادا لعقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ في 12 يونيو المقبل وتستمر على مدار شهر كامل، لتختتم 13 يوليو 2023، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان نحو 18  ألف طالباً وطالبة موزعين على 50 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.


وأشار وكيل وزارة التعليم، محمد عبد التواب، إلى تم تجهيز 14 استراحة على مستوى المحافظة ، ودعمها بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكافة التجهيزات المطلوبة،للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان،مؤكداً على تنفيذ توجيهات المحافظ ،باستمرارتقديم كافة التيسيرات المطلوبة التي من شانها توفير المناخ الملائم والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

كما تفقد وكيل التعليم خلال زيارته اليوم، بعض استراحات  المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية ، ورافقها خلالها أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، عادل حمودة مدير الاحصاء ومسؤول الاستراحات، والتي شملت الاستراحات المتواجدة في مدارس (الخيرية الابتدائية والحرية والأقباط )، حيث اطمأن على توافر كافة الاحتياجات  والخدمات المقدمة للمشاركين في الامتحانات والتأكيد على ضمان استمرارها طوال فترة تواجدهم  ببني سويف.

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