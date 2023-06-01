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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة أسبوعين|صحة السويس: انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة من الأحد القادم

صدى البلد

صرحت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس، عن انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة السويس تحت شعار "حقك تنظمي" وذلك من الأحد القادم الموافق 4 يونيو  والتي ستستمر لمدة أسبوعين.

حيث تبدأ الحملة في أسبوعها الاول من يوم 4 وحتي 8 يونيو بكلآ من إدارات الاربعين - عتاقة - فيصل.
ومن يوم 11 وحتي 15يونيو في كلآ من ادارات  السويس - الجناين

وذلك من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة حيث أكدت وكيلة وزارة الصحة بان جميع الخدمات المقدمة مجانية.

كما يصاحب الحملة عقد ندوات توعوية لمسؤولي إعلام تنظيم الأسرة و تختص بالإعلام للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة  للمنتفعات وتوضيح المفاهيم الخاطئة في هذا الشأن.

هذا ويأتي ذلك تنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان وبناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بأهمية هذه الحملات والتي تخدم جميع السيدات والمنتفعات بالخدمة الطبية والتوعوية لضمان استقرار الأسرة والاهتمام بها ، كما تأتي الحملة القومية لتنظيم الأسرة تحت رعاية ودعم سيادة اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس .

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