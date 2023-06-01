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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

منى زكي
منى زكي

نبوءة منى زكي .. الفنانة منى زكي حلت ضيفة على برنامج  sold out مع الإعلامي محمود سعد، للتحدث عن مسلسلها الأخير تحت الوصاية، ومشوارها الفني. 

 

منى زكي ومحمود سعد 

منى زكي قالت إنها التقت بـ عرافة وهي في مقتبل العمر، حينما كانت تتجول على الشاطئ، لتكشف لها عن نبوءة حدثت لها بالفعل من خلال «قراءة الودع». 

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للمزيد حول نبوءة منى زكي وماذا قالت عن بوستر مسلسل تحت الوصاية والفنان الراحل أحمد زكي شاهد الفيديوجراف التالي:

منى زكى تحت الوصاية منى زكي ومحمود سعد نبوءة منى زكي أحمد زكي

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