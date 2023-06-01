أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

نبوءة منى زكي .. الفنانة منى زكي حلت ضيفة على برنامج sold out مع الإعلامي محمود سعد، للتحدث عن مسلسلها الأخير تحت الوصاية، ومشوارها الفني.

منى زكي ومحمود سعد

منى زكي قالت إنها التقت بـ عرافة وهي في مقتبل العمر، حينما كانت تتجول على الشاطئ، لتكشف لها عن نبوءة حدثت لها بالفعل من خلال «قراءة الودع».

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