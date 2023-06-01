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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تبرّأ من إهانة المرأة المصرية..

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

نزار الفارس وحورية
نزار الفارس وحورية فرغلي

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. الإعلامي العراقي قال إن اختيار حورية فرغلي لتصوير حلقة ضمن برنامجه الذي يذاع على قناة “دجلة” كان على سبيل الصدفة، مؤكدًا احترمه وتقديره للفنانة حورية فرغلي، لكنه قال إن ما حدث منها في حقه لا يجوز، على حد تعبيره. 

أزمة حورية فرغلي ونزار الفارس

نزار الفارس قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية ”صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، إن حورية فرغلي قالت: “أنا محدش اتقدملي خالص بعد الحادثة، فقلتلها تقبلي أكون خطيبك فقالت موافقة”، مؤكدًا أن نشره فيديو خطوبة حورية فرغلي كان “على سبيل الهزار”.

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للمزيد حول تطورات أزمة حورية فرغلي ونزار الفارس وحقيقة خطوبة حورية فرغلى من الإعلامي العراقي نزار الفارس، شاهد الفيديوجراف التالي:

حورية فرغلي نزار الفارس خطوبة حورية فرغلي حورية فرغلي ونزار الفارس

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