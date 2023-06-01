نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

تبرّأ من إهانة المرأة المصرية..

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. الإعلامي العراقي قال إن اختيار حورية فرغلي لتصوير حلقة ضمن برنامجه الذي يذاع على قناة “دجلة” كان على سبيل الصدفة، مؤكدًا احترمه وتقديره للفنانة حورية فرغلي، لكنه قال إن ما حدث منها في حقه لا يجوز، على حد تعبيره.

أزمة حورية فرغلي ونزار الفارس

نزار الفارس قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية ”صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، إن حورية فرغلي قالت: “أنا محدش اتقدملي خالص بعد الحادثة، فقلتلها تقبلي أكون خطيبك فقالت موافقة”، مؤكدًا أن نشره فيديو خطوبة حورية فرغلي كان “على سبيل الهزار”.

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