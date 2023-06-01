راغب علامة مع إليسا فى حفل كازينو لبنان نهاية الشهر

يستعد كل من المطرب راغب علامة والمطربة إليسا لإحياء حفل غنائى نهاية شهر يونيو الحالي وتحديدا يوم 30 داخل كازينو لبنان.



وبدأ الثنائى الترويج للحفل من خلال صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام بطرح البوستر الدعائى للحفل والعمل على الترويج له.





إليسا تحيى حفل فى مصر

وأحيت المطربة اللبنانية إليسا حفل غنائى الأسبوع الماضي داخل مصر لصالح إحدى المستشفيات الخاصة بالدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب، وشاركت الفنانة إليسا، فيديو جديدًا من إحدى حفلاتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكان الدكتور مجدي يعقوب ضمن الحضور، ورحَّب بها وقبّل يديها، وأثار الفيديو تفاعلاً كبيرًا عبر السوشيال ميديا.

ألبوم إليسا

وتطرح إليسا ألبومًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، بعد ما شهد عدة تأجيلات، حيث كان من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الماضي ومن ثم موسم عيد الفطر الذي انتهى منذ بضعة أيام، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية “من أول دقيقة” التي تعاونت فيها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت 356 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن.

راغب علامة

يذكر أن الفنان راغب علامة قد أحيا حفلا غنائيا الشهر الماضي فى سان ديجو بولاية كاليفورنيا وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقدم راغب علامة خلال الحفل عدد من الأغاني التى نالت اعجاب جمهوره ومن ابرزها “سهرونى الليل” و"تعاليالى" و"استمارة 6".