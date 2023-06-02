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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تطلق هاتفا متوسط المدى بكاميرا 50 ميجابيكسل

Realme C53
Realme C53

كشفت شركة  ريلمي  النقاب عن هاتفها متوسط المدى الجديد Realme C53 مؤخرًا ونشرت القائمة الشاملة بمواصفاته ومميزاته عبر موقعها الرسمي على الويب. 

تم الآن إطلاق  ريلمي  سي 53  رسميًا في ماليزيا. في السطور التالية نرصد كل تفاصيل الجهاز وفقا لموقع gizmochina المتخصص.

مواصفات Realme C53

يأتي موبايل  Realme C53  بشاشة عرض IPS LCD مقاس 6.74 بوصة تقدم دقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز ودرجة سطوع قياسية 560 شمعة في المتر المربع. يحتوي على شاشة نوتش قطرة الماء الشهيرة مع نسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ 90.3٪. 

Realme C53

من حيث التصميم ، يتميز Realme C53 بتصميم نحيف ودرجة سمك 7.49 ملم فقط. إنه متوفر بلونين، الذهبي والأسود تحت الغطاء ، يتم تشغيل Realme C53 بواسطة معالج وحدة مركزية من Unisoc T612 ثماني النواة مع تردد أقصى يبلغ 1.82 جيجاهرتز ، جنبًا إلى جنب مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G57.

يأتي هاتف ريلمي الجديد مع ما يصل إلى 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت من سعة التخزين، والتي يمكن توسيعها حتى 2 تيرا بايت عبر بطاقة microSD ، مما يوفر مساحة كبيرة لتخزين التطبيقات والملفات والوسائط.

Realme C53

يتكون إعداد الكاميرا في هاتف Realme C53 من مستشعرات خلفية ثنائية، كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة لصور البورتريه بدقة 2 ميجابكسل ، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور بعمق وتفاصيل مذهلة. في المقدمة ، توجد كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل توفر صورًا عالية الجودة.

يعمل Realme C53 مع واجهة مستخدم  Realme UI T المتسندة في عملها على نظام تشغيل أندرويد 13 ، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات المثيرة. الجهاز يستمد قوته من وحدة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ، مما يضمن الاستخدام طوال اليوم بشحنة واحدة. كما أنه يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

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تشتمل الميزات الإضافية لـ Realme C53 على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم للاتصال الصوتي ، ومنفذ USB من النوع C لنقل البيانات بسرعة وسهولة، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت بجانب زر التشغيل لإلغاء القفل بشكل مريح وآمن. 

التسعير والتوافر

يتوفر Realme C53 حاليًا للشراء على Lazada و Shopee مقابل 550 رينجت ماليزي (119 دولارًا) و 600 رينجت ماليزي (130 دولارًا) على التوالي. يأتي في خيارين للألوان: Champion Gold و Might Black. 

Realme Realme C53 كاميرا ريلمي سي 53 ماليزيا

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