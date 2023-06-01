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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

توأم iPhone 14 Pro Max.. أحدث موبايل للغلابة من Realme بـ 3600 جنيه

توأم iPhone 14 Pro
توأم iPhone 14 Pro Max..أحدث موبايل للغلابة من Realme بـ 360

أطلقت شركة ريلمي الصينية الرائدة هاتف Realme C53 في ماليزيا - وهو هاتف كبير وبأسعار معقولة.


وبحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني فإن هاتف Realme C53 مطابق بشكل أساسي لـهاتف Realme Narzo N53 الذي تم إطلاقه في الهند قبل أسبوعين.

 

كان هذا الإصدار يحتوي على طراز أساسي 4/64 جيجابايت ، لكن الطراز 6/128 جيجابايت بسعر 133 دولارًا (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري تقريبا).  بينما سعر C53 أقل قليلاً بالدولار الأمريكي ، 120 دولارًا (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري).

توأم iPhone 14 Pro Max..أحدث موبايل للغلابة من Realme بـ 3600 جنيه 

مواصفات هاتف ريلمي Realme C53

 

يأتي هاتف Realme C53 بشاشة LCD كبيرة بقياس 6.74 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز.

ويقدم هاتف Realme  كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، كما يوجد Dynamic Island تظهر فيها الإشعارات مثل التي توجد في هاتف iPhone 14 pro max ، و يوجد قارئ بصمات الأصابع على جانب الهاتف.

توأم iPhone 14 Pro Max..أحدث موبايل للغلابة من Realme بـ 3600 جنيه 

تأتي الكاميرا الخلفية في هاتف Realme C53 عبارة عن وحدة أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع تسجيل فيديو 1080p @ 30fps ، وتوجد وحدة ثانوية في الخلف ، وهو مستشعر عمق.

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يحتوي هاتف Realme C53 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ، والتي تدعم شحن بقوة 33 وات SuperVOOC - يمكن أن تعمل بنسبة 1-50 ٪ في 31 دقيقة مع الشاحن المرفق.  الاتصال السلكي الآخر في الجزء السفلي هو مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر.

يعمل هاتف Realme C53 بواسطة معالج صيني Unisoc T612 ، وهي مجموعة شرائح 12 نانومتر مع نوى 2x Cortex-A75 و 6 x A55 ، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Mali-G57.

ويأتي هاتف Realme C53 مقترنا بـ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام ، والتي يمكن مضاعفتها باستخدام ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.  يمكن أيضًا توسيع مساحة التخزين التي تبلغ 128 جيجابايت باستخدام بطاقات microSD.  

بالإضافة إلى أنه هاتف 4G ثنائي الشريحة وأن فتحة البطاقة بها ثلاث نقاط .

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