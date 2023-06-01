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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 5550 جنيهًا فقط.. اشتري وحش الموبايلات Note 12

بـ 5550 جنيهاً فقط..
بـ 5550 جنيهاً فقط.. اشتري وحش الموبايلات Note 12

يُعد هاتف شاومي Redmi Note 12 5G هو الطراز الأقل تكلفة في أحدث سلسلة للفئة المتوسطة للعلامة التجارية شاومي.. وتم الكشف عن الهاتف في الهند في وقت مبكر من هذا العام بشاشة تبلغ معدل تحديث 120 هرتز ومعالج موثوق.. كما أنه يتميز بإعداد كاميرا لائق إلى حد ما ويدعم الشحن السريع.

 بشكل عام، يعد Redmi Note 12 5G خيارًا رائعًا إذا كنت تريد هاتف 5G.  تصبح الصفقة أفضل لأنه متوفر الآن على Amazon بـ  2000 روبية هندية خصم (أي خصم بما يعادل 740 جنيهًا مصريًا)، ليصل سعره بعد الخصم إلى 14999 روبية هندية (أي ما يعادل 5549 جنيهًا مصريًا).

 

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12 5G

 

يأتي هاتف شاومي Redmi Note 12 5G الجديد، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، بقياس 6.67 بوصة ، بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل.

أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكم حيث يأتي من نوع Snapdragon 4 Gen 1 بتكنولوجيا الـ 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 619 .

 يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية فالإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت من نوع LPDDR4X . كما يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 1 تيرا بايت مكان الشريحة الثانية .

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الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية وتأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش . الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 .

و البطارية تأتي بسعة 5000 مللي مع شحن سريع بقوة 33 واط .

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