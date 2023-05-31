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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقلم.. موتورولا تطلق هاتفا رائدا بأقل من نصف سعر موبايلات سامسونج

موبايل بقلم..موتورولا
موبايل بقلم..موتورولا تطلق موبايل رائد بأقل من نصف سعر موباي

بعد Samsung و TCL ، من المحتمل أن تكون Motorola هي الشركة الوحيدة التي تصنع هواتف مزودة بقلم قابل للاستخدام.  تحظى مجموعة Moto G Stylus 5G (2023) بشعبية كبيرة بين المستهلكين واليوم أطلقت الشركة تحديثها لعام 2023 مع إطلاق هاتف Moto G Stylus (2023) بأحدث معالج Snapdragon 6 Gen 1 وشاشة LCD كبيرة، وكاميرا جيدة وبطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

 

مواصفات هاتف Moto G Stylus 5G (2023)

 

يأتي هاتف Moto G Stylus 5G (2023) بتصميم مبسط ، يتميز بظهر منحني وشاشة مسطحة.  تحصل الشاشة على فتحة ثقب ، والتي تحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، مع شاشة نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.  تحصل على قلم التوقيع بجوار منفذ الشحن.

 و تم تجهيز الهاتف الذكي بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 من الجيل الأول. وهو في الواقع أحد الهواتف الأولى التي تتميز بشريحة SoC متوسطة المدى.

يحصل هاتف Moto G Stylus 5G (2023) على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف بفتحة f / 1.88 ، بكسلات أصلية 1.0 ميكرومتر إلى جانب كاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل تعمل أيضًا ككاميرا ماكرو.

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على واجهة السوفت وير، يعمل بنظام Android 13 مع واجهة MyUX من Motorola في الأعلى.  يأتي الهاتف مع وعد بتحديث Android رئيسي واحد وما يصل إلى ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

يعمل هاتف موتورولا  ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 20 وات، و يأتي مع مكبرات صوت استريو ومقبس سماعة رأس وفتحة بطاقة microSD.

يتوفر هاتف Moto G Stylus 5G (2023) بألوان الأسود و الشامبين، ويبلغ سعر  إصدار 6GB + 256GB مبلغ 399 دولارًا في الولايات المتحدة.

 

سعر هاتف Moto G Stylus 5G (2023) 

 

يمكن شراؤها من Cricket Wireless بدءًا من 2 يونيو أو انتظر حتى 16 يونيو للحصول على الهاتف من Amazon و BestBuy.

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