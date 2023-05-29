هتعرف تصلحه بنفسك.. أفضل موبايل Nokia بـ 5000 جنيه فقط

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف نوكيا الأفضل Nokia G22 في موقع أمازون إنجلترا، حيث أن سعره 145 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 5200 جنيه مصري تقريبا).

ويعد هاتف نوكيا Nokia G22 هو واحد من أفضل الهواتف حيث يمكنك تصليحه بنفسك. تقدم شركة HMD المسئولة عن أعمال نوكيا ضمانًا لمدة 3 سنوات ويمكنك إجراء الإصلاحات بنفسك بفضل تصميم QuickFix ، فعبر الضغط على iFixit ستحصل على الإرشادات والأدوات وقطع الغيار. وتقوم HMD بتحديثين لنظام التشغيل و 3 سنوات من تصحيحات الأمان ربع السنوية.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia G22

يعمل هاتف Nokia G22، بواسطة معالج Unisoc T606، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقات microSD.

ويتميز هاتف نوكيا Nokia G22، بشاشة عالية الدقة بقياس 6.52 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، بدقة 1200×720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia G22، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia G22، على بطارية بسعة 5050 مللي أمبير في الساعة، تعمل مع تقنية الشحن السريع بقوة 20 وات.