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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل وقت للشراء.. خصم 8300 جنيه على موبايل iPhone 14 Pro Max

أفضل وقت للشراء..خصم
أفضل وقت للشراء..خصم 8300 جنيه على موبايل iPhone 14 Pro Max

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف آيفون الأحدث iPhone 14 Pro Max في موقع أمازون ألمانيا، وتقدر قيمة التخفيض ب 250 يورو (أي ما يعادل 8300 جنيه مصري ) سعره بعد الخصم إلى 1200 يورو.

أفضل وقت للشراء..خصم 8300 جنيه على موبايل iPhone 14 Pro Max

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max

 

يأتى هاتف iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف، وتعمل الشاشة بمجرد النظر إليها، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بفضل ميزة IP68 .

يقدم هاتف iPhone 14 Pro Max كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية بزاوية عريضة ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة كاميرا telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K، وفلاش LED قوي مزدوج، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K أيضا.

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يعمل هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A16 Bionic، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويعمل الهاتف ببطارية سعة 4323 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

ويقدم هاتف iPhone 14 Pro Max ميزات أخرى مثل بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC.

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