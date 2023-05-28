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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر منخفض وفقا لإمكاناته.. تقدر تشتري موبايل شاومي من هنا

برخص التراب.. تقدر
برخص التراب.. تقدر تشتري موبايل شاومي رائع من

يتوفر هاتف شاومي Xiaomi Redmi K60e الآن بسعر رخيص وفقا لإمكانياته 269 دولارًا على موقع Giztop الأجنبي. 

 

مواصفات هاتف شاومي Redmi K60e

 

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يتميز هاتف شاومي Redmi K60e بشاشة نوع OLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 2K ، ويدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.  إنه يضمن مرئيات سلسة ونابضة بالحياة ، مما يجعله الرفيق المثالي لاستهلاك التطبيقات والألعاب.  

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج MTK Dimensity 8200 SoC القوية ، مما يضمن أداءً من الدرجة الأولى في كل سيناريو.

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يأتي هاتف شاومي Redmi K60e مقترنا مع خيار 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR5 ، إلى جانب 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو سعة تخزين هائلة بسعة 512 جيجابايت UFS 3.1 ، يوفر لك Redmi K60e المرونة للاختيار بناءً على متطلباتك.

  سيكون لديك مساحة كبيرة للتطبيقات والألعاب والصور ومقاطع الفيديو المفضلة لديك دون الحاجة إلى القلق بشأن نفاد المساحة.

من حيث التصوير ، يتميز هاتف شاومي Redmi K60e بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف،  تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بميزة التثبيت البصري للصور (OIS) ، والتي تضمن صورًا واضحة وثابتة ، بينما تساهم الكاميرات الثانوية بدقة 8 ميجابكسل و 2 ميجابكسل في التقاط صور مفصلة ونابضة بالحياة.  لمحبي صور السيلفي ، تضمن الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل صورًا ذاتية عالية الجودة ومكالمات فيديو.

يتم دعم قدرة هاتف شاومي على التحمل من خلال بطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة ، مما يعد بساعات طويلة من الاستخدام. 

بالإضافة إلى ذلك ، يدعم الجهاز شحنًا سريعًا بقوة 67 واط ، مما يقلل من وقت التوقف ويضمن أنك دائمًا على استعداد للانطلاق.  

يعمل هاتف شاومي Redmi K60e على MIUI 14 استنادًا إلى أحدث نظام تشغيل Android 13 ، ويوفر تجربة سهلة الاستخدام وبديهية.

شاومي Xiaomi Redmi Xiaomi Redmi K60E Giztop

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