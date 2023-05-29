آيفون الغلابة .. موبايل Realme بنفس شكل ومميزات iPhone بربع الثمن

أطلقت شركة ريلمي هاتفا جديدا منذ فترة قليلة تحت اسم Realme C55 والذي يعتبر أول هاتف من ريلمي يدعم الميزة الحصرية في هواتف iPhone 14 Pro وهي Dynamic Island لكن باسم Mini Capsule ، مع مميزات أخرى مثل معالج شركة ميديا تيك التايوانية وهو Helio G88 و كاميرات خلفية تصل إلى 64 ميجا بكسل مع شاشة من نوع IPS ولكن بدقة FHD+ داعمه لمعدل التحديث الـ 90Hz مع بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير و شحن سريع بقوة 33 واط.

مواصفات هاتف Realme C55



يأتي هاتف Realme C55 بشاشة من نوع LCD عالية الجودة بقياس 6.72 بوصة FHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

كما إنه مزود بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G88 SoC مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت يمكن زيادتها فعليًا بمقدار 8 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

يتميز هاتف Realme C55 أيضًا بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ويأتي ب 3 كاميرات - صورة شخصية بدقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل ، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.

سعر هاتف Realme C55

يبلغ سعر هاتف ريلمي Realme C55 سعر حوالي 7800 جنيه في السوق المصري.

