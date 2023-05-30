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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتري الأسطورة Infinix Note 12 ..بـ 4000 جنيه فقط

Infinix Note 12
Infinix Note 12 بـ 4000 جنيه فقط

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف Infinix Note 12 في موقع Flipkart الهندي، ويبلغ سعر الهاتف بعد التخفيض 10999 روبية هندية (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري ).

 

مواصفات هاتف Infinix Note 12

 

يأتي هاتف إنفينيكس Infinix Note 12، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، تبلغ دقتها 1080 ×  2400 بكسل، محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويتمتع هاتف إنفينيكس Infinix Note 12، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بوحدة عمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة AI، إلى جتنب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي.

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ويعمل هاتف إنفينيكس Infinix Note 12، بواسطة معالج من نوع Dimensity 810، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويعمل بواجهة المستخدم XOS 10.6، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

ويحزم هاتف إنفينيكس Infinix Note 12، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة  33 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB -C.

وتشتمل بقية الميزات في هاتف إنفينيكس Note 12، ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومكبرات صوت مزدوجة، ويحتوي كلاهما على فتحات بطاقة microSD مخصصة لتوسيع التخزين حتى 2 تيرابايت، ودعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

Note Infinix Infinix Note Infinix Note 12 إنفينيكس

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