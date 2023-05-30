أحدث موبايلات Oppo Reno و Tecno.. بسعر رخيص لن تصدقه

كشفت شركة أوبو Oppo عن سلسلة هواتفها الذكية Reno 10 في الصين اليوم. تتكون السلسلة من 3 أجهزة ، وهي Reno 10 و Reno 10 Pro و Reno 10 Pro Plus , تشترك جميع الهواتف في نفس التصميم ولكنها تختلف في جوانب أخرى حيث أنها تتميز بمعالجات وكاميرات مختلفة.

كما أعلنت شركة تكنو عن أحدث هواتفها وهي Tecno Camon 20 و Camon 20 Pro 5G و Camon 20 Premier.



بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، على سبيل المثال ، يحتوي الطراز الرئيسي على معالج تم إطلاقه منذ عامين ، لكن الهاتفين الآخرين بهما معالجات أحدث بكثير. وبالمثل ، تحصل على أفضل الكاميرات في متغير Pro Plus ، بينما يشارك Pro كاميراته مع الإصدار العادي.

مواصفات Oppo Reno 10



يتميز هاتف Oppo Reno 10 بهيكل زجاجي منحني بإطار بلاستيكي. جزيرة الكاميرا بيضاوية الشكل وتبرز قليلاً لأن جسم الهاتف يبلغ سمكه 7.58 مليمتر فقط ويزن 180 جرامًا.

يأتي هاتف Oppo Reno 10 بشاشة نوع OLED منحنية بفتحة مركزية بقياس 6.7 بوصة بدقة 2412 × 1080 بكسل وجودة عرض FHD + و 394 بكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. تدعم الشاشة ذات 10 بت ما يصل إلى 950 شمعة في ذروة مستوى سطوع ، وتعتيم 2160 هرتز PWM.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 778G SoC المقترن بذاكرة وصول عشوائي نوع LPDDR4x وذاكرة تخزين داخلية نوع UFS 2.2 ، مقترنا ب 12 جيجا بايت + 512 جيجا بايت يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 أسرع وتخزين UFS 3.1.

على واجهة السوفت وير ، يقوم بتشغيل واجهة المستخدم ColorOS 13.1 ونظام التشغيل Android 13.

ويقدم الهاتف Oppo Reno 10 كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة ونظام كاميرا ثلاثي في ​​الخلف. يتميز بمستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل 2x.

تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة ، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء ، وبطاقتي SIM ، و 5 G ، و WiFi 6 ، و GNSS ، و NFC.

يعمل هاتف Oppo Reno 10 ببطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقوة 80 وات.

سعر Oppo Reno 10

8 جيجابايت + 256 جيجابايت (حوالي 355 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 256 جيجابايت (400 دولار أمريكي تقريبًا)

12 جيجابايت + 512 جيجابايت (425 دولارًا أمريكيًا).



يمكن الاستفادة من الهاتف بخيارات الألوان إما اللون الأزرق الملون أو الأسود البحري أو الذهبي اللامع. حان وقت الطلب المسبق وسيبدأ البيع اعتبارًا من 1 يونيو.

هاتف Oppo Reno10 Pro

يأتي هاتف Oppo Reno10 Pro مع شاشة نوع OLED بقياس 6.74 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة 2772 × 1240 بكسل، يوجد ثقب واحد لكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل.

يحتوي هاتف Reno10 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f / 1.8 ودعم ميزة التثبيت البصري OIS، بجانب كاميرا telephoto بدقة 32 ميجابكسل وزوم 2x ، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل.

تبلغ سعة البطارية للهاتف 4600 مللي أمبير ، وشحن بقوة 100 وات. سيتم توفير المحول المطلوب في صندوق البيع بالتجزئة لجميع هواتف Reno10 الثلاثة.

يأتي Oppo Reno 10 Pro مزودًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وخيارين للتخزين - 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

يبدأ سعر هاتف Oppo Reno10 Pro من 410 دولارًا ومتوفر باللون الأزرق أو الأسود أو الذهبي اعتبارًا من 1 يونيو.

هاتف Oppo Reno10 Pro+

يعد هاتف Oppo Reno10 Pro + هو هاتف ذكي عالي من الفئة المتوسطة ​​يعمل مع معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8+ Gen 1 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت ، و MariSilicon X NPU.

يأتي هاتف Oppo Reno10 Pro + مع شاشة نوع OLED بقياس 6.74 بوصة ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز، والدقة 2772 × 1240 بكسل.

يأتي هاتف Oppo Reno10 Pro + مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا telephoto بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x و OIS ، والكاميرا الثالثة هي كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، بجانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مثبتة داخل الفتحة المثقوبة.

يأتي هاتف Oppo Reno10 Pro + ببطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير وشحن بقوة 100 وات عبر معيار SuperVOOC 2.0.

سيتم طرح Oppo Reno 10 Pro + للبيع في 1 يونيو بثلاثة ألوان الأسود والذهبي والبنفيجي، و تبدأ الأسعار من 610 دولار أمريكي.

أسعار هواتف Tecno الجديدة



سيتوفر هاتف Camon 20 Premier بألوان الأسود و الأزرق في إصدار واحد مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت وتخزين 512 جيجابايت. سيكون متاحًا من الأسبوع الثالث من شهر يونيو ، لكن السعر لم يتم تأكيده بعد.

يأتي هاتف Tecno Camon 20 بألوان اللؤلؤ و الأزرق والأسود مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت. سيكون متاحًا من اليوم ، 29 مايو مقابل 181 دولارًا.

يتوفر هاتف Camon 20 Pro 5G في ألوان الأزرق و الأسود وهو الوحيد الذي يأتي في نسختين. تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي رام 8 جيجا بايت وذاكرة التخزين 128 جيجا بايت سعر 242 دولارًا أمريكيًا ، بينما تضاعف سعة التخزين التي ترفع السعر إلى 266 دولارًا، ستبدأ مبيعات هذا الجهاز في الأسبوع الثاني من شهر يونيو.

مواصفات هواتف Tecno الجديدة

يحتوي هاتف Tecno Camon 20 Premier 5G على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل RGBW مع عدسة 23mm f / 1.8 و OIS. ثم هناك كاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 108 ميجابكسل 13 مم f / 2.2 مع ضبط تلقائي للصورة وقدرات الماكرو، كما يوجد كاميرا سيلفي ثابتة بدقة 32 ميجابكسل f / 2.4.

ويعمل هاتف Camon 20 Premier 5G بمعالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 8050 الجديدة، ويأتي شاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع. ويعمل ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 45 وات.

بينما يتمتع كل من هواتف Camon 20 و Camon 20 Pro 5G بمواصفات متشابهة مع اختلافات ملحوظة في المعالج والكاميرا. حيث يعمل هاتف Camon 20 بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية Helio G85 SoC ويتميز بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل في الخلف وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل ووحدات QVGA.

لكن يحتوي هاتف Camon 20 Pro 5G على معالج Dimensity 8050، مع إعداد الكاميرا الثلاثية في الخلف. فيقدم كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل (مع مثبت الصورة البصري OIS ) وكاميرات ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

تشتمل بقية المواصفات المشتركة بين كلا الهاتفين الذكيين على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل ، وواجهة مستخدم HiOS 13 ونظام التشغيل الأحدث Android 13 ، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 33 وات.

ويحتوي الهاتفين Camon 20 و Camon 20 Pro 5G أيضًا على شاشات AMOLED بجودة عرض FHD + بقياس 6.67 بوصة ، لكن طراز Pro بها معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز.