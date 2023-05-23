شاومي تطلق أحدث smartwatch لها.. توأم Apple Watch

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية عن الساعة الذكية Redmi Watch 3 Lite وهي مدرجة على موقع Xiaomi Mall الإلكتروني.

مواصفات ساعة شاومي الجديدة Redmi Watch 3 Lite

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، تتميز الساعة الذكية Redmi Watch 3 Lite أو Watch 3 Youth Edition بشاشة نوع AMOLED بقياس 1.83 بوصة وهي أكبر قليلاً من شاشة Redmi Watch 3 التي تم إطلاقها في السوق العالمية في مارس. وتحتوي Watch 3 على شاشة AMOLED بقياس 1.75 بوصة.

تأتي الساعة Redmi Watch 3 Lite مع دعم لمكالمات البلوتوث ، ومراقبة الأكسجين في الدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ومراقبة معدل ضربات القلب ، ومراقبة النوم ، وأكثر من 100 وضع رياضي ، ووظائف صحة المرأة. على جانب السوفت وير، تتميز Watch 3 Lite الجديدة أيضًا بدعم أكثر من 200 وجه ساعة مخصص.

بالإضافة إلى ذلك ، تدعم الساعة الذكية Redmi Watch 3 Lite أيضًا مقاومة الماء 5ATM و WeChat و Alipay دون اتصال بالإنترنت.

يحصل المستخدمون أيضًا على عمر بطارية يصل إلى 12 يومًا عند الاستخدام العادي ولكن مع الاستخدام الكثيف ، يمكن أن تدوم الساعة حتى 8 أيام عندما تكون مشحونة بالكامل.

لم يتم تحديد الأسعار حتى الآن.