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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطلق أحدث smartwatch لها.. توأم Apple Watch

شاومي تطلق أحدث smartwatch
شاومي تطلق أحدث smartwatch لها..توأم Apple Watch

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية عن الساعة الذكية Redmi Watch 3 Lite وهي مدرجة على موقع Xiaomi Mall الإلكتروني.

 

مواصفات ساعة شاومي الجديدة Redmi Watch 3 Lite

 

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، تتميز الساعة الذكية Redmi Watch 3 Lite أو Watch 3 Youth Edition بشاشة نوع AMOLED بقياس 1.83 بوصة وهي أكبر قليلاً من شاشة Redmi Watch 3 التي تم إطلاقها في السوق العالمية في مارس.  وتحتوي Watch 3 على شاشة AMOLED بقياس 1.75 بوصة.

 

تأتي الساعة Redmi Watch 3 Lite مع دعم لمكالمات البلوتوث ، ومراقبة الأكسجين في الدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ومراقبة معدل ضربات القلب ، ومراقبة النوم ، وأكثر من 100 وضع رياضي ، ووظائف صحة المرأة.  على جانب السوفت وير، تتميز Watch 3 Lite الجديدة أيضًا بدعم أكثر من 200 وجه ساعة مخصص.

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بالإضافة إلى ذلك ، تدعم الساعة الذكية Redmi Watch 3 Lite أيضًا مقاومة الماء 5ATM و WeChat و Alipay دون اتصال بالإنترنت.  

 

يحصل المستخدمون أيضًا على عمر بطارية يصل إلى 12 يومًا عند الاستخدام العادي ولكن مع الاستخدام الكثيف ، يمكن أن تدوم الساعة حتى 8 أيام عندما تكون مشحونة بالكامل.

لم يتم تحديد الأسعار حتى الآن.

Redmi Xiaomi شاومي Redmi Watch Redmi Watch 3 Lite

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