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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ثمنه 2400 جنيه فقط.. موبايل جديد لـ نوكيا بتصميم شبابي

ب 2400 جنيه فقط..نوكيا
ب 2400 جنيه فقط..نوكيا نزلت موبايل جديد بتصميم شبابي

أعادت Nokia Mobile إطلاق هاتف Nokia 2660 القابل للطي رسميًا بلونين جديدين.  الألوان الجديدة هي البينك و  الأخضر الشبابي.  

 

سعر ومواصفات هاتف Nokia 2660 
 

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يتوفر هاتف Nokia 2660 الجديد الفاخر باللون الوردي والأخضر في العديد من الأسواق.  هناك تغييرات طفيفة على الطراز الجديد من الإصدار السابق من Nokia 2660. يحتفظ الهاتف الجديد باتصال 4G بينما إعداد الشاشة المزدوجة لشاشة أساسية قياس 2.8 بوصة وشاشة ثانوية بقياس 1.77 بوصة. 

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الهاتف مزود بمعالج Unisoc T107 ويدعم بلوتوث 4.2 وراديو FM لاسلكي ومشغل MP3.

يحتوي هاتف Nokia 2660 flip على بطارية تبلغ سعتها 1480 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها عبر منفذ micro-USB.  يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 0.3 ميجابكسل وفلاش LED وزر للطوارئ للاتصال السريع بما يصل إلى 5 جهات اتصال.

يبلغ سعر هاتف نوكيا الجديد القابل للطي Nokia 2600 مبلغ 81 دولار (أي ما يعادل تقريبا 2400 جنيه مصري ).

Nokia Nokia Mobile Nokia 2660 نوكيا

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