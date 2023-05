بكاميرا 200 ميجابكسل..سلسلة Realme 11 Pro الجديدة تقضي على أسطورة الـiPhone

5/18/2023 11:00:29 AM

الخميس 18/مايو/2023 - 11:00 ص 5/18/2023 11:00:29 AM

تستعد شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة لإطلاق هواتفها Realme 11 Pro و 11 Pro + اللذان تم الكشف عنهما الأسبوع الماضي في الصين دوليًا في يونيو ، بما في ذلك الهند - أكبر سوق لشركة Realme.

حيث كشفت الشركة عن ذلك حيث بدأت في إثارة الظهور العالمي الأول لسلسلة Realme 11 Pro ، مع الحملة الترويجية التي تدور حول مستشعر Samsung ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجابكسل على Realme 11 Pro +.

تدعم كاميرا ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجابكسل التكبير / التصغير غير المفقود في المستشعر 2x / 4x ، والتي تقول ريلمي "يسمح للمستشعر بالتبديل بين أوضاع الصورة المختلفة لتحقيق نفس العدد من وحدات البكسل الحقيقية في قطاعات بؤرية مختلفة ، بحيث يكون تكوين التصوير أكثر حرية ومستقلاً عن مسافة."

ستأتي سلسلة Realme 11 Pro أيضًا مع دعم تقنيات Super Group Portrait و One Take ، وقد دخلت ريلمي في شراكة مع Lonely Planet for Lonely Planet على طراز Pro +.

إلى جانب Realme 11 Pro و Pro + ، قدمت ريلمي أيضًا Realme 11 الأسبوع الماضي ، ولكن لا توجد معلومات حتى الآن عن موعد إطلاقها خارج الصين.

ومع ذلك ، فإن هواتف Pro هي أجهزة متشابهة ، مع وجود اختلافات ملحوظة في الكاميرات وسرعات الشحن.