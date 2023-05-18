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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابكسل..سلسلة Realme 11 Pro الجديدة تقضي على أسطورة الـiPhone

بكاميرا 200 ميجابكسل..سلسلة
بكاميرا 200 ميجابكسل..سلسلة Realme 11 Pro الجديدة تقضي على أ

تستعد شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة لإطلاق هواتفها Realme 11 Pro و 11 Pro + اللذان تم الكشف عنهما الأسبوع الماضي في الصين دوليًا في يونيو ، بما في ذلك الهند - أكبر سوق لشركة Realme.

  حيث كشفت الشركة عن ذلك حيث بدأت في إثارة الظهور العالمي الأول لسلسلة Realme 11 Pro ، مع الحملة الترويجية التي تدور حول مستشعر Samsung ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجابكسل على Realme 11 Pro +.

تدعم كاميرا ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجابكسل التكبير / التصغير غير المفقود في المستشعر 2x / 4x ، والتي تقول ريلمي "يسمح للمستشعر بالتبديل بين أوضاع الصورة المختلفة لتحقيق نفس العدد من وحدات البكسل الحقيقية في قطاعات بؤرية مختلفة ، بحيث يكون تكوين التصوير أكثر حرية ومستقلاً عن  مسافة."

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ستأتي سلسلة Realme 11 Pro أيضًا مع دعم تقنيات Super Group Portrait و One Take ، وقد دخلت ريلمي في شراكة مع Lonely Planet for Lonely Planet على طراز Pro +.

إلى جانب Realme 11 Pro و Pro + ، قدمت ريلمي أيضًا Realme 11 الأسبوع الماضي ، ولكن لا توجد معلومات حتى الآن عن موعد إطلاقها خارج الصين.

ومع ذلك ، فإن هواتف Pro هي أجهزة متشابهة ، مع وجود اختلافات ملحوظة في الكاميرات وسرعات الشحن.

Realme ريلمي Realme 11 Pro Samsung

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