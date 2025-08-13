قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور: الأهلي أضعف الموسم الحالي .. لهذا السبب
أمير هشام: الزمالك يؤجل صفقة الظهير الأيمن لـ يناير.. وحمدي يدخل حسابات فيريرا
أصعب ساعات الصيف.. تحذير شديد من ارتفاع درجات الحرارة الساعات المقبلة
تفاصيل مثيرة في اعترافات سارة خليفة أمام النيابة في قضية المخدرات الكبرى
رئيس الوزراء الهندي يزور نيويورك سبتمبر المقبل.. ويلتقي ترامب
سعر جرام الذهب الآن في مصر
هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
إسرائيل تبحث تهجير الفلسطينيين إلى جنوب السودان | تفاصيل
ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون
الأزمة مستمرة.. إعلامي: الزمالك يرد على شكوى «زيزو» ويُطالبه بـ20 مليون جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: نحن بصدد تصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمير هشام: الزمالك يؤجل صفقة الظهير الأيمن لـ يناير.. وحمدي يدخل حسابات فيريرا

رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك يفكر في ضم صفقة جديدة تحت السن خلال شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى اللاعب المرشح من المغرب.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: ربما في شهر يناير القادم قد يلجأ الزمالك لضم ظهير أيمن من خارج مصر، ولكن الآن لن يتم إبرام أي صفقة جديدة.

وأضاف: الزمالك قريبا من ضم الكيني بارون أوشينج واستفسر بالفعل من الاتحاد الدولي من قانونية قيد اللاعب تحت السن قبل يوم 18 وفقا للوائح اتحاد الكرة ولكن هناك إمكانية لقيد لاعب تحت السن محلي فقط مع صعوبة دخول لاعب أجنبي على السيستم بعد غلقه.

وتابع: أحمد حمدي دخل ضمن حسابات فيريرا لمواجهة المقاولون العرب.

وأتم: المدرب يطمئن على جاهزية محمود جهاد بعد شفائه تماما من الإصابة بإجهاد عضلي وفضل إراحته في المباراة الماضية.

الزمالك صفقات الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دوري نايل

