أمير هشام: الزمالك يؤجل صفقة الظهير الأيمن لـ يناير.. وحمدي يدخل حسابات فيريرا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك يفكر في ضم صفقة جديدة تحت السن خلال شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى اللاعب المرشح من المغرب.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: ربما في شهر يناير القادم قد يلجأ الزمالك لضم ظهير أيمن من خارج مصر، ولكن الآن لن يتم إبرام أي صفقة جديدة.

وأضاف: الزمالك قريبا من ضم الكيني بارون أوشينج واستفسر بالفعل من الاتحاد الدولي من قانونية قيد اللاعب تحت السن قبل يوم 18 وفقا للوائح اتحاد الكرة ولكن هناك إمكانية لقيد لاعب تحت السن محلي فقط مع صعوبة دخول لاعب أجنبي على السيستم بعد غلقه.

وتابع: أحمد حمدي دخل ضمن حسابات فيريرا لمواجهة المقاولون العرب.

وأتم: المدرب يطمئن على جاهزية محمود جهاد بعد شفائه تماما من الإصابة بإجهاد عضلي وفضل إراحته في المباراة الماضية.