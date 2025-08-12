قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

الديب أبوعلي

كشف الدكتور حسين عبد الهادي حسين، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر، تفاصيل مشاركته اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، رفقة الدكتور أحمد أبو شعرة، مقرر اللجنة التشريعية والقانونية، في اجتماع اللجنة العليا للتكليف ممثلين عن النقابة.

وأكد عبد الهادي - بحسب بيان صادر قبل قليل - أن مشاركتهما في الاجتماع جاءت في إطار حرص النقابة العامة لأطباء الأسنان على متابعة ملف تكليف دفعة 2023.

وأوضح البيان، أنه لم تُدرج أي بنود تخص تكليف دفعة 2023 بشكل مباشر خلال الاجتماع، إلا أن النقابة أجرت نقاشات بنّاءة مع مسؤولي وزارة الصحة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة حول إمكانية إدراج التكليفات الإدارية ضمن احتياجات دفعة أطباء الأسنان، خاصة في مجالات مكافحة العدوى، الجودة الطبية، المشورة، القوافل، النواب الإداريين، ومشرفي الأقسام وما يماثلها من تكليفات.

وأشار البيان إلى أنه قد تم تأكيد استعداد دفعة 2023 لقبول هذه التكليفات الإدارية في الإطار الفني، مما يعزز من فرص إدراجهم ضمن الاحتياجات الفعلية، أسوة بما تم مع الصيادلة في السنوات السابقة.

ولفت البيان إلى أن النقابة أعلنت أنها تتابع عن كثب عملية حصر المنقطعين عن العمل، والتي بدأت فعليًا بإرسال التعليمات لكافة المديريات والجهات المعنية، تمهيدًا لإنهاء خدمتهم. وسيتم لاحقًا مناقشة إمكانية إحلال دفعة 2023 محلهم وفقًا لما تسفر عنه نتائج الحصر.

موعد الإعلان عن تكليف دفعة 2023

وأشار عبد الهادي: اتوقع شخصيا أن يتم الإعلان عن تكليف دفعة 2023 في نهاية شهر أكتوبر المقبل، علمًا بأن التأخير في الإعلان هذا العام يرجع إلى بدء عملية الحصر الفعلي للاحتياجات في شهر مايو، نتيجة لتأخر استلام دفعة 2022.

وقالت النقابة: نؤكد لأبنائنا من دفعة 2023 أننا نتابع الموقف عن كثب، ونعمل بكل جدية على الوقوف خلفهم ودعمهم في كل خطوة، حتى يتحقق لهم التكليف الذي يستحقونه.

