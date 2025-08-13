قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل على خط النار.. خطة احتلال غزة تفجّر إدانات دولية وكوريا الشمالية تدين وترامب يلمّح ونتنياهو يخطط
من جذب الاستثمارات لدعم الزراعة الذكية وخدمة المواطنين.. خطط طموحة لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد
بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
اعتماد تمويل العام الخامس والأخير من بروتوكول إدارة وتشغيل القنوات التعليمية
في رسالة مؤثرة.. مادونا تناشد بابا الفاتيكان بإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان
الجيش الصيني يطرد مدمرة أمريكية من مياهه الإقليمية لهذا السبب
حالة الطقس في فلسطين .. استمرار الموجة الحارة مع فرص سقوط الأمطار
رد فعل «الشناوي» بعد استبعاده المُفاجئ من مباراة الأهلي ومودرن سبورت
بمشاركة 75 جامعة ومعهدًا | «عاشور» يفتتح معرض «أخبار اليوم» للتعليم العالي.. اليوم
رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه
خالد الغندور: الأهلي أضعف الموسم الحالي .. لهذا السبب
أمير هشام: الزمالك يؤجل صفقة الظهير الأيمن لـ يناير.. وحمدي يدخل حسابات فيريرا
رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

آية الجارحي

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 13-8-2025، حالة من الهدوء. وأمس الثلاثاء، انخفض سعر صرف الدولار  في 24 بنكًا.

وقدّم بنك أبو ظبي التجاري أعلى سعر صرف للدولار مُسجلًا 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء 13-8-2025، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في بنك نكست 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك مصر  48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

