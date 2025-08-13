محبوبة السعوديين .. شركة سيارات فاخرة مُهدّدة بالإفلاس لهذا السبب

أعلنت شركة لوسيد عن نتائج الربع الثاني لعام 2025، وجاءت الأرقام مخيبة للآمال، إذ سجلت خسائر تتجاوز 850 مليون دولار (632 مليون دولار على أساس معدل)، من إيرادات بلغت نحو 260 مليون دولار فقط.

وخلال هذه الفترة، سلمت الشركة 3,309 سيارات، مع خفض مستهدف الإنتاج السنوي إلى ما بين 18,000 و20,000 وحدة بسبب تحديات سلاسل التوريد.

أزمة لوسيد المالية وخطط الإنقاذ

يمثل الانخفاض الحاد في سهم لوسيد — الذي تراجع 7% مع بداية تداولات الأربعاء انعكاسًا للقلق في السوق.

وتخطط الشركة لتنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 10 إلى 1 لتجنب شطبها من بورصة ناسداك.

وعلى الرغم من امتلاكها سيولة بنحو 5 مليارات دولار، فإن أقل من ملياري دولار منها نقدًا جاهزًا للاستخدام، ما يعزز الحاجة إلى تمويل إضافي قد يصل إلى مستويات الطرح العام الأول عام 2021 الذي جلب 4.4 مليار دولار.

دعم سعودي مستمر لكن بحدود

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حوالي 60% من أسهم لوسيد، ويواصل ضخ استثمارات كبيرة لدعمها.

ومع ذلك، يظل السؤال المطروح: إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الصندوق خسائر الشركة، خاصة أنها تبدو غير مربحة هيكليًا، وتعتمد حاليًا على مبيعات طراز Air الفاخر في ظل تأخر إطلاق سيارة Gravity SUV.

تواجه لوسيد بيئة سوقية صعبة مع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وتراجع الحوافز الحكومية، بجانب منافسة شرسة من علامات كبرى.

كما تعاني من مشكلات في التوريد، خاصة في الحصول على المغناطيس من الصين، مما أخر إنتاج Gravity.

أما الطراز الأرخص، المتوقع أن يقل سعره عن 50 ألف دولار، فلن يصل قبل 2026.

حتى لو حققت لوسيد أهداف إنتاج 2025، فإن تحقيق الربحية يظل بعيد المنال.

وقد يدفع الوضع الحالي الشركة إما لزيادة رأس المال عبر شراكات أو استثمارات جديدة، أو مواجهة سيناريوهات أكثر صعوبة.

وفي ظل انخفاض سهمها بأكثر من 70% عن ذروته، يبقى الانقسام العكسي للأسهم محاولة لربح الوقت حتى استقرار الأوضاع.