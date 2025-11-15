قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة
بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر
الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له
رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي
إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم
التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية
الأرصاد تحذر سكان القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من ظاهرة جوية صباح غدٍ
أنا مش شبه أهلي.. أسماء جلال: أنا بحب اسم سوسو مش سم سم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 15-11-2025
إسبانيا تكتسح جورجيا برباعية وتقترب من تأكيد تأهلها إلى مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس تؤسس لمرحلة اقتصادية أكثر قوة بتعظيم استثمارات البترول والتعدين

النائب حسين خضير
النائب حسين خضير
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية بقوة في تحديث قطاع الطاقة، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية، باعتبارها أحد المحاور الجوهرية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

تأمين احتياجات السوق المحلي

وأوضح، خضير في تصريح صحفي له اليوم، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تكثيف الاستكشافات البترولية وتوسيع نطاق العمل البري والبحري تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق مصادر دخل جديدة عبر جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وأضاف وكيل صحة الشيوخ، أن استعراض وزير البترول لخطة الحفر الممتدة حتى 2030 يؤكد أن هناك عملاً مؤسسياً مدروساً يستهدف تحقيق زيادة حقيقية في الإنتاج وتحسين مستويات العائد الاقتصادي.

تطوير قطاع التعدين

وأشار نائب الدقهليه، إلى أن الحديث عن تطوير قطاع التعدين وإعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية كهيئة اقتصادية يمثل خطوة إصلاحية عميقة، ستسهم في إطلاق إمكانات هذا القطاع الواعد، خاصة مع وجود احتياطي جيولوجي ضخم وتزايد اهتمام الشركات الدولية بالدخول إلى السوق المصرية بعد تحسين البيئة التشريعية.

وأكد الدكتور حسين خضير أن مشاركة وزير البترول في مؤتمر “أديبك” وما تضمنته من لقاءات مع كبرى الشركات العالمية يعزز الحضور المصري على خريطة الطاقة الدولية، ويُظهر أن الدولة تتحرك بوعي لجذب استثمارات نوعية ترتكز على التعاون الإقليمي وضمان أمن الطاقة.

الثروة التعدينية الرئيس السيسي مجلس الشيوخ البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

ترشيحاتنا

مريضة - ارشيفية

تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة في وفاة سيدة بمستشفى بحدائق القبة

حادثان مأساويان على طريق إسنا الصحراوي خلال يومين يوقعان قتلى ومصابين

طريق الموت ..حادثان مأساويان على طريق إسنا الصحراوي وزسقوط قتلى ومصابين

سارة خليفة

غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة بتهمة تصنيع المواد المخدرة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد