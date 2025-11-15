برلماني: توجيهات الرئيس تؤسس لمرحلة اقتصادية أكثر قوة بتعظيم استثمارات البترول والتعدين

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية بقوة في تحديث قطاع الطاقة، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية، باعتبارها أحد المحاور الجوهرية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

تأمين احتياجات السوق المحلي

وأوضح، خضير في تصريح صحفي له اليوم، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تكثيف الاستكشافات البترولية وتوسيع نطاق العمل البري والبحري تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق مصادر دخل جديدة عبر جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وأضاف وكيل صحة الشيوخ، أن استعراض وزير البترول لخطة الحفر الممتدة حتى 2030 يؤكد أن هناك عملاً مؤسسياً مدروساً يستهدف تحقيق زيادة حقيقية في الإنتاج وتحسين مستويات العائد الاقتصادي.

تطوير قطاع التعدين

وأشار نائب الدقهليه، إلى أن الحديث عن تطوير قطاع التعدين وإعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية كهيئة اقتصادية يمثل خطوة إصلاحية عميقة، ستسهم في إطلاق إمكانات هذا القطاع الواعد، خاصة مع وجود احتياطي جيولوجي ضخم وتزايد اهتمام الشركات الدولية بالدخول إلى السوق المصرية بعد تحسين البيئة التشريعية.

وأكد الدكتور حسين خضير أن مشاركة وزير البترول في مؤتمر “أديبك” وما تضمنته من لقاءات مع كبرى الشركات العالمية يعزز الحضور المصري على خريطة الطاقة الدولية، ويُظهر أن الدولة تتحرك بوعي لجذب استثمارات نوعية ترتكز على التعاون الإقليمي وضمان أمن الطاقة.