خدمة جديدة| حجز القطارات للأجانب عبر تطبيق السكك الحديدية بالدولار.. مستند

أفادت وزارة السياحة والآثار، في منشور مرسل إلي غرفة شركات السياحة ، قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإتاحة خدمة التذاكر بقطارات الجلوس للأجانب عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت.

أوضحت وزارة السياحة والآثار، أن حجز تذاكر القطارات متاح عبر تطبيق الهاتف المحمول، على أن يكون السداد بالعملة الأجنبية بالدولار"نقداً أو عبر بطاقات الأئتمان بالمحطات أو الحجز على مواقع الهيئة".



أشارت من سفر يوم 1 يناير 2026 تيسيراً على الأجانب وعدم الإنتظار أمام شبابيك التذاكر وبما يحقق المرونة في تقديم الخدمة وتنوع منافذ بيع التذاكر تشجيعاً للسياحة.

يذكر أن شاركت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بفعالية كبيرة في أعمال قمة اتحادات شركات السياحة العالمية – النسخة الثامنة، التي عُقدت بمدينة خاين الإسبانية مؤخرا، والتي تُنظم كل عامين تحت رعاية اتحاد شركات السياحة الإسباني (CEAV).

ومثّل الغرفة في القمة مهند فليفل، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، نيابةً عن الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس الإدارة.

وشارك «فليفل» كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية الافتتاحية للقمة، التي عُقدت تحت عنوان: «صناعة السياحة والسفر في ظل البيئة السياسية الحالية»، حيث استعرض في كلمته تطورات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مؤكدًا أنها تشهد معدلات نمو مرتفعة منذ انتهاء جائحة كورونا.