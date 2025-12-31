قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الدولة توفر الأمن والاستقرار واحتفالات رأس السنة مستمرة
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 45 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
أخبار البلد

البيئة: حشد 688 مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية
حنان توفيق

تُعدّ مواجهة التغيرات المناخية بإخلاص مسؤولية إنسانية مشتركة لحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.

 ويتطلب ذلك وعيًا حقيقيًا بخطورة التحديات البيئية، والتزامًا صادقًا بتقليل الأضرار الناتجة عن الأنشطة البشرية. كما أن التعاون بين الأفراد والمجتمعات والدول يُسهم في إيجاد حلول مستدامة وفعّالة. فبالإخلاص والعمل الجاد يمكننا الحفاظ على توازن البيئة وضمان مستقبل أكثر أمانًا.


تمويل صندوق نوفاستار الاستثمارى 

تكاتفت  الشراكات الدولية في مواجهة التغير المناخي ومنها تم موافقة صندوق المناخ الأخضر على تمويل صندوق نوفاستار الاستثمارى (صندوق رأس مال استثماري بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من الاسهم)؛ وتوجيه ٥٠ مليون دولار أمريكى من الاسهم الى مصر للإستثمار فى الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية.


 

نجحت وزارة البيئة من خلال دورها كسلطة وطنية معينة لصندوق المناخ الاخضر من حشد ٦٨٨ مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية The Global Green Bond Initiative (GGBI) ، المقدم من بنك الاستثمار الاوروبى، وبرنامج الامم المتحده الانمائى؛ للمساهمة فى تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 المتعلقة بتحسين البنية التحتية لتمويل الانشطة المناخية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف. 

وسيساهم البرنامج فى تخفيض ١٠ مليون طن مكافىء من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون فى الدول المستفيدة من المبادرة، كما سيبلغ عدد الاشخاص المستفيدين من اجراءات التكيف الممولة من البرنامج ٨.٣ مليون شخص.

مفاوضات الدورة ال30 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30


 

مشاركة د.منال عوض نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في إجتماعات وأعمال المفاوضات الخاصة بالدورة ال30 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30 بالفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025 ببليم البرازيل للوقوف على التحديات التي تواجه الدول النامية ولا سيما الدولة المصرية بوصفها ضمن المجموعة الأفريقية والعربية والمجموعة 77 والصين للتفاوض بشأن موضوعات خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومسائل التمويل.


تقدم مصر في تنفيذ التزامات المناخ

وشاركت الدكتورة منال عوض فى الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخى بكنداواستعراض تقدم مصر في تنفيذ التزامات المناخ، وتعلن الانتهاء من المسودة النهائية من التحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية المحددة NDC3.0.


 

تحركات دبلوماسية داعمة للعمل المناخي العالمي، ولقاءات رفيعة المستوى بين د.منال عوض ووزيرة البيئة الكندية والمفوض الأوروبي للمناخ لدعم أولويات التكيف، والتمويل

المناخي، والعدالة المناخية للدول النامية.

الانتهاء من اعداد تقرير الشفافية الاول لمصر 

اصدار المسودة النهائية من تقرير المساهمات الوطنية الثالث لمصر والانتهاء من اعداد تقرير الابلاغ الوطنى الرابع وجارى اتخاذ اجراءات الاعتماد تمهيدا لتقديمه الى اتفاقية تغير المناخ.

تعزيز القدرات الوطنية والبشرية 

إعداد مشروع "الخطة الوطنية للتكيف في مصر (NAP) والذي يهدف إلى 

والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية 

العمل على إعداد مشروع "الخطة الوطنية للتكيف في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط.

جارى انشاء نظام رقمى للرصد والابلاغ والتحقق MRV بالتعاون مع البنك الدولى وهيئة التعاون الالمانى .

مشاركة وزارة البيئة في جلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 62 بالصين للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل، وترشيح عدد من السادة الخبراء الوطنيون كمؤلفين ومراجعين بفصول التقرير التجميعي السابع وأفرقة العمل الثلاثة.

التنسيق مع كافة الوزارات الوجهات المعنية لانشاء وحدات لتغير المناخ بها حيث وصل عدد الجهات التى لديها فريق يعمل على موضوعات تغير المناخ الى 18 جهة حتى الان.


رفع كافة العاملين بالوزارات والجهات المعنية في مجال التغيرات المناخية 

تنفيذ عدد من التدريبات المتخصصة فى مجال التغيرات المناخية لرفع كافة العاملين بالوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن  من بينها (حساب الانبعاثات واسواق الكربون واليه حدود الكربون التابعة للاتحاد الاوروبى وخطط العمل القطاعية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية).

العمل على تعزيز الشراكات الدولية في مواجهة التغير المناخي وتوقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية سلوفاكيا للتعاون في حماية البيئة وتغير المناخ، تأكيدًا على دور مصر في دعم العمل البيئي والمناخي دوليًا.

حماية طبقة الأوزون

اصدار عدد من الموافقات البيئية للإفراج الجمركي عن كمية قدرها (336 طن) من مادة بروميد الميثيل بالتنسيق مع  لجنة مبيدات الآفات الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة

الإشراف على تجهيز عدد 3 مركز تدريب لخدمات ما بعد البيع بشركة العربي وميراكو لصناعة التكييف .

تنفيذ 42 دورة تدريبية عن الممارسات السليمة في صيانة وإصلاح أجهزة التبريد وتكييف الهواء تضمنت دورة لتدريب وتأهيل  28 مهندس ومتدرب بعدد من الدول الافريقية .

تمويل صندوق نوفاستار

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

وزارة المالية

المالية": 137 مليار جنيه ارتفاعا في الفائض الأولي بالموازنة خلال 5 أشهر

سعر الذهب في السعودية

آخر يوم في السنة.. سعر الذهب بالسعودية الآن

صورة من الأحداث

التعاون الدولي في 2025.. توقيع أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين

بالصور

استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026

افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

هدى المفتي بإطلالات أنيقة ومميزة

هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة

بتوزيع الشوكولاتة.. محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

