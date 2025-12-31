البيئة: حشد 688 مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية

تُعدّ مواجهة التغيرات المناخية بإخلاص مسؤولية إنسانية مشتركة لحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.

ويتطلب ذلك وعيًا حقيقيًا بخطورة التحديات البيئية، والتزامًا صادقًا بتقليل الأضرار الناتجة عن الأنشطة البشرية. كما أن التعاون بين الأفراد والمجتمعات والدول يُسهم في إيجاد حلول مستدامة وفعّالة. فبالإخلاص والعمل الجاد يمكننا الحفاظ على توازن البيئة وضمان مستقبل أكثر أمانًا.



تمويل صندوق نوفاستار الاستثمارى

تكاتفت الشراكات الدولية في مواجهة التغير المناخي ومنها تم موافقة صندوق المناخ الأخضر على تمويل صندوق نوفاستار الاستثمارى (صندوق رأس مال استثماري بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من الاسهم)؛ وتوجيه ٥٠ مليون دولار أمريكى من الاسهم الى مصر للإستثمار فى الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية.





نجحت وزارة البيئة من خلال دورها كسلطة وطنية معينة لصندوق المناخ الاخضر من حشد ٦٨٨ مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية The Global Green Bond Initiative (GGBI) ، المقدم من بنك الاستثمار الاوروبى، وبرنامج الامم المتحده الانمائى؛ للمساهمة فى تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 المتعلقة بتحسين البنية التحتية لتمويل الانشطة المناخية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف.

وسيساهم البرنامج فى تخفيض ١٠ مليون طن مكافىء من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون فى الدول المستفيدة من المبادرة، كما سيبلغ عدد الاشخاص المستفيدين من اجراءات التكيف الممولة من البرنامج ٨.٣ مليون شخص.

مفاوضات الدورة ال30 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30





مشاركة د.منال عوض نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في إجتماعات وأعمال المفاوضات الخاصة بالدورة ال30 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30 بالفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025 ببليم البرازيل للوقوف على التحديات التي تواجه الدول النامية ولا سيما الدولة المصرية بوصفها ضمن المجموعة الأفريقية والعربية والمجموعة 77 والصين للتفاوض بشأن موضوعات خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومسائل التمويل.



تقدم مصر في تنفيذ التزامات المناخ

وشاركت الدكتورة منال عوض فى الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخى بكنداواستعراض تقدم مصر في تنفيذ التزامات المناخ، وتعلن الانتهاء من المسودة النهائية من التحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية المحددة NDC3.0.





تحركات دبلوماسية داعمة للعمل المناخي العالمي، ولقاءات رفيعة المستوى بين د.منال عوض ووزيرة البيئة الكندية والمفوض الأوروبي للمناخ لدعم أولويات التكيف، والتمويل

المناخي، والعدالة المناخية للدول النامية.

الانتهاء من اعداد تقرير الشفافية الاول لمصر

اصدار المسودة النهائية من تقرير المساهمات الوطنية الثالث لمصر والانتهاء من اعداد تقرير الابلاغ الوطنى الرابع وجارى اتخاذ اجراءات الاعتماد تمهيدا لتقديمه الى اتفاقية تغير المناخ.

تعزيز القدرات الوطنية والبشرية

إعداد مشروع "الخطة الوطنية للتكيف في مصر (NAP) والذي يهدف إلى

والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية

العمل على إعداد مشروع "الخطة الوطنية للتكيف في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط.

جارى انشاء نظام رقمى للرصد والابلاغ والتحقق MRV بالتعاون مع البنك الدولى وهيئة التعاون الالمانى .

مشاركة وزارة البيئة في جلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 62 بالصين للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل، وترشيح عدد من السادة الخبراء الوطنيون كمؤلفين ومراجعين بفصول التقرير التجميعي السابع وأفرقة العمل الثلاثة.

التنسيق مع كافة الوزارات الوجهات المعنية لانشاء وحدات لتغير المناخ بها حيث وصل عدد الجهات التى لديها فريق يعمل على موضوعات تغير المناخ الى 18 جهة حتى الان.



رفع كافة العاملين بالوزارات والجهات المعنية في مجال التغيرات المناخية

تنفيذ عدد من التدريبات المتخصصة فى مجال التغيرات المناخية لرفع كافة العاملين بالوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن من بينها (حساب الانبعاثات واسواق الكربون واليه حدود الكربون التابعة للاتحاد الاوروبى وخطط العمل القطاعية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية).

العمل على تعزيز الشراكات الدولية في مواجهة التغير المناخي وتوقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية سلوفاكيا للتعاون في حماية البيئة وتغير المناخ، تأكيدًا على دور مصر في دعم العمل البيئي والمناخي دوليًا.

حماية طبقة الأوزون

اصدار عدد من الموافقات البيئية للإفراج الجمركي عن كمية قدرها (336 طن) من مادة بروميد الميثيل بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة

الإشراف على تجهيز عدد 3 مركز تدريب لخدمات ما بعد البيع بشركة العربي وميراكو لصناعة التكييف .

تنفيذ 42 دورة تدريبية عن الممارسات السليمة في صيانة وإصلاح أجهزة التبريد وتكييف الهواء تضمنت دورة لتدريب وتأهيل 28 مهندس ومتدرب بعدد من الدول الافريقية .