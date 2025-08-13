قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل على خط النار.. خطة احتلال غزة تفجّر إدانات دولية وكوريا الشمالية تدين وترامب يلمّح ونتنياهو يخطط
من جذب الاستثمارات لدعم الزراعة الذكية وخدمة المواطنين.. خطط طموحة لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد
بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
اعتماد تمويل العام الخامس والأخير من بروتوكول إدارة وتشغيل القنوات التعليمية
في رسالة مؤثرة.. مادونا تناشد بابا الفاتيكان بإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان
الجيش الصيني يطرد مدمرة أمريكية من مياهه الإقليمية لهذا السبب
حالة الطقس في فلسطين .. استمرار الموجة الحارة مع فرص سقوط الأمطار
رد فعل «الشناوي» بعد استبعاده المُفاجئ من مباراة الأهلي ومودرن سبورت
بمشاركة 75 جامعة ومعهدًا | «عاشور» يفتتح معرض «أخبار اليوم» للتعليم العالي.. اليوم
رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه
خالد الغندور: الأهلي أضعف الموسم الحالي .. لهذا السبب
أمير هشام: الزمالك يؤجل صفقة الظهير الأيمن لـ يناير.. وحمدي يدخل حسابات فيريرا
برلمان

من جذب الاستثمارات لدعم الزراعة الذكية وخدمة المواطنين.. خطط طموحة لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد

محمد الشعراوي

مع إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، كشف بعض الأعضاء الجدد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن ملامح خططهم التشريعية للمرحلة المقبلة، مؤكدين أن المرحلة القادمة ستشهد عملاً جادًا على ملفات اقتصادية وزراعية وتنموية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يعزز مسيرة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الاستقرار المؤسسي.

عبّرت النائبة الدكتورة حنان وجدي عن سعادتها بفوزها بعضوية مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري ضمن القائمة الوطنية، مؤكدة أن هذه الثقة التي منحها لها الشعب المصري تمثل مسؤولية كبيرة تدفعها لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.

وأوضحت وجدي لـ"صدى البلد" أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد على مجموعة من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ضرورة لمواكبة التنافسية العالمية.

وأضافت أن شراكة القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دوره في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وأكدت أن قضايا التضخم والدين العام والصناعة الوطنية ستكون ضمن أولويات عملها تحت قبة مجلس الشيوخ، من خلال الدفع نحو سياسات اقتصادية متوازنة تحافظ على استقرار الأسعار، وتدعم الإنتاج المحلي، وتحد من الاعتماد على الاستيراد.

أكد المهندس عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بدائرة الجيزة، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 يمثل محطة مهمة تعكس قوة واستقرار الدولة المصرية ومتانة مؤسساتها الوطنية، مشيدًا بالدور البارز الذي قامت به الهيئة في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بكفاءة ومهنية عالية، من خلال توفير كافة سبل التعاون والدعم لكل من المرشحين والناخبين على حد سواء، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإخراج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري لمصر أمام العالم.

وأعرب زيدان لـ"صدى البلد" عن سعادته بفوزه بعضوية مجلس الشيوخ، منوهًا بأن مهامه ستتضمن الدفع نحو إصدار تشريعات تشجع على التحول للزراعة الذكية والرقمية، باعتبارها ضرورة لمواكبة التحديات البيئية والتكنولوجية الراهنة.

كما أكد على أهمية دعم تمويل المشروعات الزراعية الموجهة للشباب وصغار المزارعين، من خلال توفير قروض بأسعار فائدة ميسرة تضمن استدامة المشاريع وتحقيق مردود اقتصادي فعّال.

وقال زيدان إن المصريين أثبتوا من جديد وعيهم الوطني وإدراكهم العميق لأهمية المشاركة في صنع القرار، حيث لم يتخاذلوا عن التوجه إلى لجان الاقتراع، بل شاركوا بكل حب وإخلاص ووطنية راسخة، متحدين دعوات المقاطعة والأصوات السلبية التي سعت للنيل من وحدة الصف وإرادة الشعب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل رسالة قوية للعالم بأن المصريين يقفون خلف دولتهم ومؤسساتها، ويختارون من يمثلهم بإرادتهم الحرة، إيمانًا بأن صوتهم أمانة ومسؤولية وطنية.

أيضًا حسم الدكتور مصطفى أبو زهرة، مرشح حزب مستقبل وطن، مقعده في مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذا الفوز "عهد لا يحتمل التهاون ومسؤولية لا تقبل التراجع".

وقال عقب إعلان النتيجة: "الإسكندرية ليست مجرد دائرة انتخابية… إنها تاريخ يمتد من أعمدة مكتبة قديمة إلى موانئ تحمل رائحة البحر. واليوم، منحتني هذه المدينة العريقة ثقتها، وسأمنحها صوتًا قويًا تحت القبة."

وأضاف: "هذا الفوز ليس انتصارًا لشخصي بقدر ما هو شهادة ميلاد جديدة لعهد من العمل الجاد. لقد تحدثت صناديق الاقتراع بلسان أهالينا، وكتبت صفحاتها بأقلامهم، وها نحن أمام أمانة ومسؤولية لا تقل أهمية عن لحظة النصر نفسها."

وأكد أبو زهرة أن المرحلة المقبلة ستشهد حضورًا دائمًا في قلب القضايا التي تهم أبناء الإسكندرية، وأن خدمة المواطنين ستكون البوصلة التي توجه عمله النيابي، مشددًا على أن صوت الشعب سيبقى المرجع الأول في كل قرار.

واختتم حديثه برسالة واضحة: "الفوز ليس نقطة النهاية، بل بداية طريق طويل من العمل… ومن حقكم أن تجدوني دائمًا حيث تكون قضاياكم."

