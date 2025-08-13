أخبار السيارات| أرخص سيارة مازيراتي بـ7 آلاف دولار.. وسر عدم استهداف الحوثي للمركبات الصينية

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، تختلف من ناحية العلامات وبلد المنشأ، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التقنيات الفنية وعناصر التصميم، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة

مازيراتي تكشف عن سيارة بسعر غير مسبوق يبلغ 7 آلاف دولار فقط، مع تصميم رياضي ومواصفات تلبي احتياجات الباحثين عن الفخامة بأسعار معقولة.

العلامات الملونة أسفل غطاء المحرك تحمل معانٍ هامة تخص صيانة السيارة وسلامتها، وتوضح معلومات عن مكونات السيارة وطرق التعامل معها بشكل صحيح.

تقرير يكشف الأسباب الجيوسياسية والاقتصادية وراء تجنب الحوثيين استهداف السفن التي تنقل السيارات الصينية في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوافق على ضخ 5 مليارات دولار لدعم قطاع السيارات الكهربائية بعد سلسلة من الخسائر القانونية أمام المحاكم.