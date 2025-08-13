قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رد فعل «الشناوي» بعد استبعاده المُفاجئ من مباراة الأهلي ومودرن سبورت
إسرائيل على خط النار.. خطة احتلال غزة تفجّر إدانات دولية وكوريا الشمالية تدين وترامب يلمّح ونتنياهو يخطط
من جذب الاستثمارات لدعم الزراعة الذكية وخدمة المواطنين.. خطط طموحة لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد
بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
اعتماد تمويل العام الخامس والأخير من بروتوكول إدارة وتشغيل القنوات التعليمية
في رسالة مؤثرة.. مادونا تناشد بابا الفاتيكان بإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان
الجيش الصيني يطرد مدمرة أمريكية من مياهه الإقليمية لهذا السبب
حالة الطقس في فلسطين .. استمرار الموجة الحارة مع فرص سقوط الأمطار
بمشاركة 75 جامعة ومعهدًا | «عاشور» يفتتح معرض «أخبار اليوم» للتعليم العالي.. اليوم
رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه
خالد الغندور: الأهلي أضعف الموسم الحالي .. لهذا السبب
أمير هشام: الزمالك يؤجل صفقة الظهير الأيمن لـ يناير.. وحمدي يدخل حسابات فيريرا
ماذا يعني وجود فقاعات على مقياس زيت السيارة أثناء تغييره؟

عزة عاطف

في السنوات الأخيرة، تخلت العديد من شركات السيارات عن مقاييس الزيت التقليدية لصالح أنظمة المراقبة الرقمية، بدعوى تحسين الدقة وتوفير الراحة. 

لكن مقياس الزيت لم يكن مجرد أداة لمعرفة مستوى الزيت، بل وسيلة أيضًا لتقييم جودته والكشف عن أي مؤشرات على تلفه.

إحدى العلامات التي قد تثير القلق هي ظهور الفقاعات على مقياس الزيت. في بعض الحالات، يكون الأمر طبيعيًا نتيجة حركة عمود المرفق التي تدخل الهواء إلى الزيت أثناء دورانه، ما يسبب فقاعات صغيرة تزول سريعًا بعد إيقاف المحرك. 

لكن في حالات أخرى، قد تكون الفقاعات إشارة مبكرة على مشكلة ميكانيكية.

متى لا تقلق؟

إذا كانت الفقاعات صغيرة الحجم، أو إذا ظهرت أحيانًا واختفت بسرعة بعد إيقاف المحرك.

وتظهر مؤشرات الخطر عند وجود فقاعات كبيرة أو مستمرة.

أو رغوة حليبية على الزيت، ما قد يدل على تسرب سائل تبريد المحرك إلى الزيت، وهي مشكلة خطيرة تتطلب فحصًا فوريًا.

أسباب محتملة لظهور الفقاعات

تهوية الزيت: دخول الهواء إلى الزيت، ما يقلل قدرته على تزييت المكونات بشكل صحيح. 

يحدث ذلك أحيانًا عند تغيير الزيت أو القيادة بسرعات عالية.

كما أن امتلاء الزيت بشكل زائد يؤدي إلى زيادة الضغط وتكوين الفقاعات.

علاوة على أن الفقاعات قد تكون علامة على بداية تآكل داخلي.

إذا لاحظت وجود فقاعات غير طبيعية أو رغوة على مقياس الزيت، توجه مباشرة إلى ميكانيكي مختص لفحص المحرك قبل تفاقم المشكلة. 

كما ينصح بالتعرف على الطريقة الصحيحة لفحص مستوى الزيت، إذا كانت سيارتك لا تزال مزودة بمقياس تقليدي.

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

ملصحة الضرائب

رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مجلس الشيوخ

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

جامعة حلوان

تنسيق الجامعات .. فرص ذهبية لخريجي برنامج هندسة السيارات الذكية بجامعة حلوان

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في مؤتمر «الإفتاء» لبحث صناعة المفتي الرشيد بعصر الذكاء الاصطناعي|صور

مخالفات المرور

رابط دفع والاستعلام عن مخالفات المرور

أخبار السيارات| أرخص سيارة مازيراتي بـ7 آلاف دولار.. وسر عدم استهداف الحوثي للمركبات الصينية

ماذا يعني وجود فقاعات على مقياس زيت السيارة أثناء تغييره؟

محبوبة السعوديين .. شركة سيارات فاخرة مُهدّدة بالإفلاس لهذا السبب

بمكونات بسيطة في دقائق.. طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل

فيديو

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

