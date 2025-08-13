ماذا يعني وجود فقاعات على مقياس زيت السيارة أثناء تغييره؟

في السنوات الأخيرة، تخلت العديد من شركات السيارات عن مقاييس الزيت التقليدية لصالح أنظمة المراقبة الرقمية، بدعوى تحسين الدقة وتوفير الراحة.

لكن مقياس الزيت لم يكن مجرد أداة لمعرفة مستوى الزيت، بل وسيلة أيضًا لتقييم جودته والكشف عن أي مؤشرات على تلفه.

إحدى العلامات التي قد تثير القلق هي ظهور الفقاعات على مقياس الزيت. في بعض الحالات، يكون الأمر طبيعيًا نتيجة حركة عمود المرفق التي تدخل الهواء إلى الزيت أثناء دورانه، ما يسبب فقاعات صغيرة تزول سريعًا بعد إيقاف المحرك.

لكن في حالات أخرى، قد تكون الفقاعات إشارة مبكرة على مشكلة ميكانيكية.

متى لا تقلق؟

إذا كانت الفقاعات صغيرة الحجم، أو إذا ظهرت أحيانًا واختفت بسرعة بعد إيقاف المحرك.

وتظهر مؤشرات الخطر عند وجود فقاعات كبيرة أو مستمرة.

أو رغوة حليبية على الزيت، ما قد يدل على تسرب سائل تبريد المحرك إلى الزيت، وهي مشكلة خطيرة تتطلب فحصًا فوريًا.

أسباب محتملة لظهور الفقاعات

تهوية الزيت: دخول الهواء إلى الزيت، ما يقلل قدرته على تزييت المكونات بشكل صحيح.

يحدث ذلك أحيانًا عند تغيير الزيت أو القيادة بسرعات عالية.

كما أن امتلاء الزيت بشكل زائد يؤدي إلى زيادة الضغط وتكوين الفقاعات.

علاوة على أن الفقاعات قد تكون علامة على بداية تآكل داخلي.

إذا لاحظت وجود فقاعات غير طبيعية أو رغوة على مقياس الزيت، توجه مباشرة إلى ميكانيكي مختص لفحص المحرك قبل تفاقم المشكلة.

كما ينصح بالتعرف على الطريقة الصحيحة لفحص مستوى الزيت، إذا كانت سيارتك لا تزال مزودة بمقياس تقليدي.