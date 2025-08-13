قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بمكونات بسيطة في دقائق.. طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل

طريقة عمل الطحينة في المنزل
طريقة عمل الطحينة في المنزل

تعتبر طريقة عمل طحينة منزلية من الوصفات الصحية، الاقتصادية، والغنية بالمكوّنات، وتعتمد على استخدام الخلاط للحصول على مذاق أحلى من الجاهزة.

تعتمد طريقة عمل الطحينة من الشيف نجلاء الشرشابي على دمج السمسم المحمّص والفول السوداني المحمّص لتحضير طحينة طبيعية في مطبخك، وتتفوق في القيمة الغذائية على الطحينة الجاهزة الموجودة في الأسواق.

طريقة عمل الطحينة في المنزل

طريقة عمل الطحينة في المنزل

مكونات الوصفة:

1 كوب من السمسم المحمص

1 كوب فول سوداني محمص

1 كوب دقيق (اختياري لزيادة القوام)

1 كوب زيت نباتي

طريقة عمل الطحينة في المنزل


طريقة التحضير:

ـ ضعي السمسم والفول السوداني في الخلاط واطحنيهما جيدًا.
ـ أضيفي الزيت والدقيق إلى الخليط وامزجي حتى تحصلي على قوام طحينة ناعمة وسلسة.

ـ احفظي الطحينة في برطمان محكم الغلق، لاستخدامها بسهولة في عدة أطباق.

وتعتمد الشيف نجلاء على هذه الوصفة لتكون أوفر وأغنى غذائيًا مقارنة بالطحينة الجاهزة التي غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الدقيق فقط .

طريقة عمل الطحينة في المنزل

لماذا وصفة الطحينة في المنزل أفضل؟

ـ غنية بالفيتامينات والمعادن: 

بفضل السمسم والفول السوداني، تحوي الطحينة تركيبة غذائية قوية ومفيدة.

ـ اقتصادية وسهلة التحضير: بمكونات متوفرة وسريعة التحضير في الخلاط.

ـ يمكن تعديلها حسب الرغبة: 

فإذا لم يتوفر السمسم والفول معًا، يمكن إعداد الطحينة من السمسم فقط أو إضافة مكونات أخرى مثل الدقيق لتعديل القوام .

