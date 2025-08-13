رد فعل «الشناوي» بعد استبعاده المُفاجئ من مباراة الأهلي ومودرن سبورت

كشف الإعلامي خالد الغندور عن رد فعل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، تجاه عدم مشاركته في مباراة مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

وقال “الغندور” في تصريحات تلفزيونية: "لدي معلومة تفيد أن محمد الشناوي تفاجأ بعدم مشاركته كأساسي أمام مودرن سبورت".

وأضاف: "محمد الشناوي علم في الساعة الثالثة عصرًا، والمدرب عند إعلان التشكيل وجد مصطفى شوبير هو الحارس الأساسي".

وتابع «الغندور»: "شعر محمد الشناوي بالضيق لأن أحدًا لم يخبره بذلك مسبقًا".

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويواجه الأهلي فريق فاركو يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.