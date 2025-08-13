هتافات «هدى» تُثير الجدل| «زيزو» يلجأ للقضاء ضد مسئولي الزمالك.. وعبدالحفيظ يُعلّق

علّق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق في النادي الأهلي، على أزمة اللاعب أحمد مصطفى زيزو وتصريحات والده المتداولة.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "ليس صحيحًا ظهور والد زيزو الدائم عبر الشاشات والإدلاء بتصريحات بخصوص نجله."

وتابع: "زيزو الآن لاعب في النادي الأهلي، ولا يحق لأي شخص أن يدلي بتصريحات سوى الأهلي."

وتقدّم أحمد مصطفى زيزو، نجم النادي الأهلي، بشكوى ضد مجلس إدارة نادي الزمالك إلى النائب العام، على خلفية الهتافات المسيئة له أثناء مباراة الزمالك وسيراميكا في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء نص الشكوى كالتالي:

قام موظفو نادي الزمالك، بناءً على توجيهات من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بنزع صورة اللاعب الشاكي من على جدران نادي الزمالك بملعب الناشئين، وتمزيقها ودهسها والبصق عليها، وتوجيه السباب إلى الشاكي، مما أدى إلى تحريض الجماهير ودعوتهم لسبّ ولعن الشاكي والتهجم عليه في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن جاءت مباراة كرة القدم بين فريقي نادي الزمالك ونادي سيراميكا كليوباترا، أولى مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2025/2029، والتي أُقيمت على استاد هيئة قناة السويس يوم الجمعة الماضي الموافق 8/8/2025، بتحريض من مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية "المشكو في حقه أولًا" عن طريق "المشكو في حقهم ثانيًا".

وكان ذلك بطريق العلانية، وعلى كافة القنوات الفضائية، حيث قاموا جميعًا بسبّ اللاعب وزوجته وهتك الأعراض بالسباب، بقولهم: "الجعان زيزو – هدى يا هدى بنحبك يا هدى"، وهو اسم زوجة اللاعب الشاكي.