عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

أكدت الدكتورة ايمان زاهر الأستاذة بطب حلوان، والتي تعرضت للتعدي من قبل شخص وشقيقه بسبب عدم دفع الإيجار من قبل المتهمين فى تصريح خاص “ لصدى البلد” ان القضاء المصري دائما شامخ وان الحكم الذي تم إصداره اليوم على المتهمين بالحبس خمس أعوام اثلج صدورهن موجهين الشكر الى ضباط المباحث والقضاء المصري

واضافت بان المتهمين قاموا بالتعدي عليها هي والدتها وشقيقتها بشكل مؤسف عندما قاموا برفع قضيه طرد لهم حيث امتنعوا عن دفع الايجار وانه من المفترض ان تخلى الشقة في شهر اكتوبر القادم وانهم واجهوا كافه الطرق المؤذية من قبل الشقيقين من تعدي لفظي وجسدى عليهن دون اي حق متعجبة من موقف والدهم الذى ما زال يصر على عدم ترك الشقه وان والدتهم وشقيقتيها غير مقيمة بمنزلها لما تعرضت له وان اسرة المتهمين هم المقيمين

وقضت جنح ثان المنصورة، بالسجن 5 أعوام على المتهمين بالتعدي بالضرب على أستاذة جامعية ووالدتها وشقيقتها داخل مسكنهن بالمنصورة.

وكانت مباحث الدقهلية ضبطت المتهمين، عقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على السيدة وابنتيها داخل العقار، وتحرير المجني عليهن محضرا ضدهما.

