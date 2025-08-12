بسبب الإيجار.. السجن 5 سنوات لشقيقين تعديا على طبيبة ووالدتها بالدقهلية

قضت جنح ثان المنصورة، بالسجن 5 أعوام على المتهمين بالتعدي بالضرب على أستاذة جامعية ووالدتها وشقيقتها داخل مسكنهن بالمنصورة.

وكانت مباحث الدقهلية ضبطت المتهمين، عقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على السيدة وابنتيها داخل العقار، وتحرير المجني عليهن محضرا ضدهما.



وتعود أحداث القضية إلى واقعة اعتداء عنيف من قبل مستأجرين على سهير ع م (65 عاما)، وابنتيها، إحداهن طبيبة صيدلانية والأخرى الدكتورة إيمان عادل، مدرس مساعد بكلية الطب بجامعة حلوان، وذلك على اثر نزاع إيجاري عقب امتناع المتهمين عن سداد الإيجار وتقديمهما أوراقا مزورة تفيد بأنهما سددا الايجار وما زالا بالشقة رافضين تركها.

