محافظ الدقهلية يفتتح مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء امس الإثنين ، انطلاق فعاليات مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025، والذي تنظمه محافظة الدقهلية ومجلس مدينة جمصة، بهدف الترويج لمدينة جمصة ومنطقة 15 مايو لجذب المستثمرين والمصطافين، وتغيير الواجهة السياحية للمدينة ، وأحيا حفل الافتتاح الفنان أحمد جمال، الذي قدم باقة من أجمل أغانيه وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الجمهور.

حضر المهرجان الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد ، الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مدينة جمصه ، والدكتوره هاله عبدالرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة ، وعدد كبير من المستثمرين أبناء الدقهليه ومستثمري المنطقه الصناعيه بجمصه ، ومجلس إدارة المنطقه الصناعيه ومجلس إدارة جمعية المستثمرين بالدقهليه ، وممثلي المجتمع المدني

وخلال كلمته بالمهرجان، رحب " المحافظ " بأهالي المنصورة والدقهلية، معبرًا عن سعادته بالمهرجان والتنظيم المميز، وموجهًا الشكر الى الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، وكل الداعمين للفكرة ، وأكد أن جمصة شهدت خطوات ملموسة للتطوير خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه لمس حب الأهالي وحرصهم على النهوض بالمدينة.

وأوضح "مرزوق" أن الهدف هو جعل جمصة المدينة الساحلية الأولى في الدلتا، بدعم من أهلها ورجال الأعمال والمستثمرين، مشددًا على أن مدينتي 15 مايو وجمصة تمثلان مستقبلًا واعدًا لمصر، إلى جانب المنطقة الصناعية بجمصة التي ستصبح منطقة جذب استثماري مهم.

وأضاف " المحافظ " أن هناك 17 فرصة استثمارية بمدينتي جمصة و15 مايو، بمساحات تتراوح بين 2000 متر مربع و25 فدانًا، تشمل فنادق، شاليهات، منتجعات سياحية، مدارس خاصة، مستشفيات خاصة، مولات تجارية، وأماكن ترفيهية، بعضها مطروح عبر الخريطة الاستثمارية، والبعض الآخر من خلال المحافظة، مؤكدًا أنها ستكون نواة لانطلاق الاستثمار في الدقهلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وعبّر مرزوق عن فخره بالمجهودات المبذولة لخلق واقع جديد بمدينة جمصه، مؤكدًا: "هذا المصيف هو ملك لأهالي الدقهلية بكل أطيافهم ومستوياتهم الاجتماعية، ومدينة 15 مايو ستصبح مدينة واعدة، وبإرادة حديدية سنعمل خلال العام المقبل على تغيير وحل كافة المشكلات والمعوقات بجمصه".

وأشار " المحافظ " إلى الموقع الاستراتيجي المميز لمدينة جمصه في قلب الساحل الجامعي، قائلاً: "لدينا الدلتا، والمنصورة الأهلية الدولية، والمنصورة الجديدة الدولية، ونؤكد أن الشيخ زايد و15 مايو وجمصه هي المستقبل الواعد لمصر. كما أن المنطقة الصناعية بجمصه ستصبح منطقة رائدة، والتكاتف المجتمعي مع الدولة هو سر النجاح".