إبراهيم سعيد يتولى منصب المشرف العام على كرة القدم بنادي سمارت

أعلن نادي سمارت الرياضي عن تولي الكابتن إبراهيم سعيد منصب المشرف العام على كرة القدم بالنادي.

و قال النادي في بيانه : في إطار سعي نادي سمارت الدائم لبناء منظومة كروية قوية قائمة على الخبرات الحقيقية وأبناء الملاعب، يسر مجلس إدارة النادي الإعلان عن تولي إبراهيم سعيد

منصب المشرف العام على كرة القدم بنادي سمارت.

وتابع: ويأتي هذا القرار إيمانًا من إدارة النادي بقيمة الأسماء الكبيرة صاحبة التاريخ والخبرة، وقدرة الكابتن إبراهيم سعيد على قيادة وتطوير منظومة الكرة داخل النادي، بما يحقق أهداف سمارت في المنافسة، وبناء فرق قوية على أسس احترافية.

وأضاف: كل التوفيق للكابتن إبراهيم سعيد في مهمته الجديدة، ومرحبا به داخل عائلة نادي سمارت

معًا نحو مرحلة أقوى وأفضل.