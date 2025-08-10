محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بمتابعة أعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة بمتابعة أعمال اليوم الثاني من المرحلة الأولى للموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سير التنفيذ وفق الجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات المخططة.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لقرارات الإزالة في مختلف المراكز والمدن، ومراجعة نسب الإنجاز خلال اليومين الأول والثاني من المرحلة الأولى.

وأوضح "مرزوق" أن المتابعة الميدانية والرقمية لأعمال الإزالة لحظة بلحظة تضمن سرعة التدخل لحل أي معوقات، مشددًا على أن التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وجهات الولاية يسرّع وتيرة التنفيذ ويحافظ على الانضباط في الأداء.

وأكد المحافظ، أن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أن الموجة الـ27 تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية حتى 24 أكتوبر المقبل، بهدف التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات.